Mens Sverige og særligt den svenske hovedstad står i flammer, efter en intern konflikt i bandenetværket Foxtrot har udløst et regulært blodbad, foregår der også en anden type krig. En krig om informationer.

Det betyder blandt andet, at det er svært at blive klog på den seneste udvikling, hvad angår en af krigens frontfigurer. Nemlig Foxtrot-lederen Rawa Majid. Også kendt som 'Den Kurdiske Ræv'.

For er han blevet anholdt, som SVT forleden kunne afsløre? Eller er han fortsat en fri – men meget eftersøgt – mand, som kildeoplysninger og en helt specifik lydfil indikerer det?

Selv den svenske statsminister er i tvivl.

»Vi har sådanne efterretningsoplysninger, men det er endnu ikke bekræftet,« lyder det således fra Ulf Kristersson, når Svenska Dagbladet beder ham bekræfte, at Rawa Majid skal være blevet anholdt ved den iranske grænse.

Har anholdelsen fundet sted, vil den være et gennembrud for svensk politi, der i årevis har forsøgt at få fingrene i den 37-årige mand, der er mistænkt for drab, drabsforsøg og grov narkokriminalitet – og for altså at spille en af de bærende roller i den bandekrig, der i over en måned har hærget landet.

Som en tsunami har voldshandlinger rullet ind over særligt Stockholm og Uppsala, der har dannet ramme for 12 drab, utallige skudepisoder og eksplosioner. Alt sammen angiveligt på grund af en konflikt mellem Foxtrot-lederen Rawa Majid og hans tidligere højre hånd Ismail Abdo.

Hidtil har svenske medier igen og igen beskrevet, hvordan Rawa Majid skal have styret sine allierede i konflikten i Sverige fra Tyrkiet. Oplysninger, der dog aldrig officielt er blevet bekræftet.

12 mennesker dræbt – bare i september 7. september: En kvinde i 60erne bliver dræbt i sin bolig i Uppsala.

11. september: En 13-årig dreng bliver skudt og dræbt i et skovområde i Haninge, der ligger syd for Stockholm.

12. september: En mand bliver skudt foran et hus i Helenelund i Sollentuna og dør efterfølgende af sine skader på sygehuset.

12. september bliver en 25-årig mand skuddræbt i en trappeopgang i Uppsala.

13. september: En mand i 20erne bliver skudt og dræbt i Stockholm.

14. september: En teenagedreng dør, efter at han bliver fundet skudt i Västertorp, syd for Stockholm.

16. september: En mand i 40erne bliver skuddræbt i Vällingby, som ligger vest for Stockholm.

21. september: To personer bliver skudt og dræbt på et værtshus i Sandviken, nord for Stockholm. To andre bliver såret.

27. september: En mand dør som følge af et skyderi på en idrætsplads i Mälarhöjden, syd for Stockholm. Han var i slutningen af teenageårene.

27. september bliver en mand skudt og dræbt i Jordbro, der ligger syd for Stockholm. En anden person kommer til skade under skyderiet.

28. september: En kvinde i midten af 20erne dør som følge af en kraftig eksplosion ved et hus i Fullerö, nord for Uppsala. I hvert fald fem af de dræbte var tilfældige ofre. Kilde: Ritzau/TT

Snuppet i trafikkontrol

Forleden sker der så angiveligt noget.

I hvert fald kan den svenske statsradiofoni SVT på baggrund af kilder under breaking-gule bjælker beskrive, at Rawa Majid fredag i sidste uge blev anholdt ved grænsen til Iran i forbindelse med en trafikkontrol.

Baggrunden for anholdelsen skal angiveligt være nogle falske id-dokumenter.

Hverken svensk politi eller udenrigsministeriet har kunne bekræfte oplysningerne, men sidstnævnte bemærker, at de svenske myndigheder ikke altid bliver informeret om tilbageholdelser.

Og så er der altså statsministeren, der bekræfter, at man i regeringstoppen også har hørt rygterne.

Viser det sig, at rygterne taler sandt, er det dog gode nyheder, erkender Ulf Kristersson overfor SVT.

»De grove sigtelser taget i betragtning kan en anholdelse få stor betydning, men jeg kan ikke komme dem nærmere for nuværende.«

Samme melding kommer fra kammeranklager Anna Stråth, der står i spidsen for to sager, hvori Rawa Majid lige nu er varetægtsfængslet in absentia i Sverige.

»Vi vil selvfølgelig meget gerne have, at han kommer hjem. Hvad angår informationen, der er i medierne, er det for tidligt at sige noget,« fastslår hun overfor Aftonbladet.

Her ses Rawa Majid. Foto: Politiet Vis mere Her ses Rawa Majid. Foto: Politiet

Noget kan da også tyde på, at de svenske myndighederne skal passe på med at tage glæderne på forskud. For mens SVTs kilder altså beretter, at den 37-årige nu er i politiets varetægt, er meldingen fra andre kilder den stik modsatte.

En mystisk lydfil

Personer fra Rawa Majids inderkreds påstår over for både Expressen og SVT, at der langt fra er holdt i rygterne.

Beviserne er ifølge de allierede blandt andet en lydoptagelse, der florerer på sociale medier. Stemmen skulle angiveligt være Rawa Majids.

»Gutter, jeg er ikke dum. Jeg var ved at få problemer, men alt er roligt, gutter,« lyder det fra stemmen i optagelsen.

Om det virkelig er Rawa Majids stemme, man hører på lydoptagelsen, og om lydoptagelsen overhovedet er lavet efter den påståede anholdelse, står endnu uklart.

Opgøret mellem topfolkene Jordbærret (tv) og Den kurdiske ræv (th) har splittet Foxtrot-netværket til atomer. Vis mere Opgøret mellem topfolkene Jordbærret (tv) og Den kurdiske ræv (th) har splittet Foxtrot-netværket til atomer.

Klart står det dog, at Rawa Majid har været internationalt efterlyst siden 2020. Ifølge flere kilder har han befundet sig i Tyrkiet de seneste år, hvor han angiveligt har betalt sig til et statsborgerskab ved at foretage en række investeringer.

Og da Tyrkiet ikke udleverer egne statsborgere, har han dermed været i sikkerhed fra den svenske ordensmagt.

Men noget tyder på, at statsborgerskabet nu hænger i en tynd tråd. Ifølge flere svenske medier er der en igangværende retssag om dokumentfalsk i gang, som kan ende med, at Rawa Majid får frataget sit statsborgerskab.

Sker det, bliver en udlevering til Sverige mere sandsynlig. Næste retsmøde er berammet til november.

