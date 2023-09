Fem mænd på henholdsvis 58, 58, 54, 45 og 30 år er torsdag blevet fremstillet i grundlovsforhør og sigtet i en sag om mindst 132 kilo cannabis-produkter.

Den ene af de 58-årige er tidligere Hells Angels-rocker – dog ligger medlemskabet 15-20 år tilbage, viser B.T.s research.

Fire af de fem anholdte er sigtet for i perioden fra 23. juni og frem til 20. september på en adresse på Artillerivej at have besiddet den nævnte mængde cannabis. Her var der tale om hash, skunk samt både små og store joints.

Det er politiets opfattelse, at produkterne i mindre kvantum på daglig basis blev fragtet fra adressen og til Pusher Street, hvor det blev solgt i den verdensberømte hashgades boder.

Desuden er alle fem sigtet for 20. september på samme adresse at have haft 16 kilo hash, seks kilo skunk og knap 400 færdigrullede joints, der ligeledes skulle have været fragtet videre til Pusher Street.

Alle fem blev varetægtsfængslet ved retsmødets slutning.

Hør mere om kriminalitet i B.T.s podcast På Fersk Gerning her: