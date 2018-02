Michael Youget fra Norge overnattede på Peter Madsens meget omtalte ubåd blot tre dage inden Kim Wall blev dræbt. Det fortæller han til VG.

Det var en stor interesse for teknologi, og særligt ubåde, der fik 36-årige Michael Youget til at kontakte den i dag drabssigtede Peter Madsen.



Gennem en længere periode havde han fulgt Peter Madsens blog og YouTube-kanal og bestemte sig den 3. juli sidste år for at kontakte opfinderen over Facebook, fortæller han til det norske medie.

Foto: Privat Foto: Privat

Michael Youget tilbød frivillig hjælp til hvad end opfinderen kunne bruge af hjælp. Det takkede Peter Madsen ja til, og ifølge Youget aftalte de at mødes en lille måneds tid efter.

Den 7. august mødte Michael Youget endelig manden, han i lang tid havde beundret. Peter Madsen havde inviteret ham hen til sit Rumlaboratorium på Refshaleøen i København, hvor ubåden 'UC3 Nautilus' også var.



Michael Youget fortæller, at han mødte op på et rodet værksted. Det skuffede ham, da han på forhånd havde forestillet sig at se en masse avanceret teknologi.

Foto: Privat Foto: Privat

Michael Youget fortæller også, at Peter Madsen virkede frustreret og en smule vred, da de mødtes.

»Jeg fik en lidt 'skummel' følelse, da jeg tog ham i hånden. Men det handlede mere om stedet end om ham. Det var sådan en 'her vil jeg ikke være'-følelse, som jeg ikke helt kan forklare,« siger Michael Youget om værkstedet på Refshaleøen, hvor Peter Madsen byggede verdens største privatejede ubåd.

Michael Youget fik også lov til at se ubåden. Peter Madsen viste ham bl.a. kontrolrummet og hvordan kameraet på toppen af ubåden fungerede.

Foto: Privat Foto: Privat

Om aftenen ved omkring 20.30-tiden, da arbejdet for dagen var færdigt, skulle Peter Madsen hjem. Michael Youget var kommet hele vejen til København på motorcykel, så han ville finde et hotel, som han kunne overnatte på.

»Peter Madsen sagde, jeg bare kunne sove i ubåden. Der var ingen andre, der skulle sove i den, så det passede ham helt fint,« siger Michael Youget og takkede ja til tilbuddet. De blev enige om at genoptage arbejdet den følgende morgen klokken 09.00.

Men ubåden var ikke ligefrem et fem-stjernet hotel at overnatte på, ifølge nordmanden.

»Man skal ikke have meget klaustrofobi for at sove der. Det er trængt, og luften er meget dårlig. Desuden var dækningen så dårlig, at jeg knap nok kunne bruge min iPad. Jeg lå bare på bænken og kiggede på fiskene som svømmede forbi. Det var en speciel oplevelse,« siger Michael Youget om sin nat på ubåden til VG.

Morgenen efter var Michael klar til at arbejde på Peter Madsens værksted. Men Michael Youget blev hurtigt sendt hjem igen.



Ifølge nordmanden var Peter Madsen skuffet over at have modtaget meddelelsen om, at en ansøgning var blevet afvist af myndighederne.

Peter Madsen var nemlig i gang med at forberede en faldskærm, der skulle bruges til en testskydning. Og det skulle Michael Youget have hjulpet Raket-Madsen med den følgende uge. Men alle planer blev skrottet, da han fik afvisningen fra myndighederne.



LÆS OGSÅ: Ubådschef bryder tavsheden og afslører mærkelig episode med Raket-Madsen: 'Jeg kunne ikke tro, han mente det'



Det var ellers planen, at Michael Youget skulle blive hele ugen og weekenden med, fortæller han til VG. Opholdet i København skulle have involveret en sejltur i ubåden. Men da Youget fik beskeden fra Peter Madsen om, at han nu ikke havde mere at gøre hos ham, blev han meget skuffet, fortæller han til det norske medie.

Derfor satte han sig op på sin motorcykel for at køre hjem til Stavanger i Norge.

Præcis en uge efter, at Peter Madsen var anholdt, modtog Michael Youget en email fra det danske politi. I mailen stod der, at politiet ønskede at tjekke nogle af nordmandens billeder fra indersiden af ubåden.

Da Michael Youget hørte, hvad der var sket i ubåden kun tre dage efter han selv befandt sig i den, kunne han næsten ikke tro, at Peter Madsen havde dræbt Kim Wall.

Peter Madsen's ubåd UC3 Nautilus bag hegn i Københavns nordhavn den 24. august 2017. Foto: Liselotte Sabroe (arkiv). Peter Madsen's ubåd UC3 Nautilus bag hegn i Københavns nordhavn den 24. august 2017. Foto: Liselotte Sabroe (arkiv).



I dag beskriver han Peter Madsen som en krævende figur, men understreger på samme tid, at han ikke opfattede ham som hverken skummel eller ækel. Michael Yougets umiddelbare reaktion ville være at forsvare Peter Madsen, fortæller han, men som nye oplysninger i sagen er kommet frem, ser Michael Youget nu sagen som 'grusom' og uvirkelig.

Den 36-årige Michael Youget fortæller også, at han i dag ikke er plaget af sine oplevelser med Peter Madsen.

Retssagen mod Peter Madsen, der begynder den 8. marts i byretten i København er også noget, som Michael Youget ser frem til.

Vg.no oplyser, at Københavns politi, af hensyn til efterforskningen, ikke ønsker at kommentere på, hvorvidt de mener, Michael Youget var den sidste, der overnattede i ubåden før Peter Madsen og Kim Wall sejlede i den blot tre dage efter.