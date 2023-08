Det hele startede som en efterlysning af den 43-årige Michael Ejner Sengenbjerg Bodilsen 7. maj sidste år.

De pårørende var bekymrede, efter han pludselig var sporløst forsvundet.

Mere end 14 dage efter blev han fundet dræbt og nedgravet i Vonsild nær Kolding.

Nu er to mænd på 33 og 41 år tiltalt for at stå bag drabet. Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Begge nægter de sig skyldige.

Mere konkret er de to mænd tiltalt for i tidsrummet mellem den 2. maj og 4. maj 2022 at have dræbt den 43-årige mand. De er desuden tiltalt for usømmelig behandling af lig.

Den 33-årige mand er også tiltalt for at have begået vold mod den dræbte mand.

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan en nabo fandt den nu dræbte mand gennemtæsket, før mandens forsvinden.

»Jeg finder ham inde i hans stue. Han har blod i hele ansigtet og et stort blåt øje. Han er blevet gennemtæsket,« fortalte naboen.

I forbindelse med politiets fund af den dræbte mand, blev de nu to tiltalte mænd sammen med en kvinde på 35 år varetægtsfængslet i sagen. Alle tre sigtet for drab.

Sidenhen er kvinden blev løsladt, ligesom sigtelserne mod hende er frafaldet.

Sagen skal køre over ni retsdage ved Retten i Kolding.

