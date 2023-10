33-årige Jakob Nielsen er i Retten i Kolding blevet kendt skyldig i drabet på 43-årige Michael Bodilsen, der skete i maj sidste år.

Det skriver JydskeVestkysten ifølge Ritzau.

Jakob Nielsen var tiltalt for drabet sammen med en 41-årig mand, der er blevet frikendt for drabet. Begge tiltalte er blevet kendt skyldig i usømmelig omgang med lig.

Sagen startede som en efterlysning af den 43-årige Michael 2. maj sidste år. Hans mystiske forsvinden vakte bekymring hos både hans familie og politiet, der to uger senere bad offentligheden om hjælp.

Efter mere end tre ugers intens eftersøgning blev han fundet dræbt og nedgravet ved et kolonihavehus i Vonsild nær Kolding.

»Jeg blev chokeret, da meldingen kom,« sagde Randi Pedersen i den forbindelse til B.T. Hun kendte offeret, som blev beskrevet som både kærlig og rolig. Og behagelig at snakke med.

I anklageskriftet fremgår det, at offeret blev udsat for vold, inden han blev kvalt ihjel af en ledning, der var blevet snøret om halsen på ham.

Han blev også forsøgt halshugget med en machete, før han blev rullet ind i et tæppe og anbragt i et varerum i en varevogn.

Ved en grøn sti blev den 43-åriges liv fundet nedgravet. Foto: Byrd/Photography by Elo Vis mere Ved en grøn sti blev den 43-åriges liv fundet nedgravet. Foto: Byrd/Photography by Elo

»Det her er fuldstændigt meningsløst. Og tænk sig at begrave ham midt i et kolonihaveområde. Det er så forfærdeligt. Det virker rigtig, rigtig voldsomt,« fortalte Randi Pedersen.

Allerede et døgn før Michales forsvinden mødte den 33-årige Jakob Nielsen op i hans hjem og overfaldt ham, så han fik skader på både næse og kæbe, ligesom han fik et sæbeøje.

Skaderne var så voldsomme, at offeret lagde et billede op på sin Facebook-profil med en beskrivelse af, at han var blevet overfaldet uden grund.

Nabo Henrik Jørgensen så skaderne med egne øjne, da han samme dag som overfaldet bankede på hos Michael Ejner Sengenbjerg Bodilsen. Her fandt naboen ham gennembanket og blodig.

»Jeg finder ham inde i hans stue. Han har blod i hele ansigtet og et stort blåt øje.«

Den blødende mand ville ifølge naboen ikke have hjælp. Han ville ikke involvere politiet, på skadestuen eller overhovedet fortælle, hvad det handlede om.

Der skal nu tages stilling til, hvilken straf de to mænd skal have.

