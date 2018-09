I 2003 kom den lille by Benløse på Sjælland på alles læber, og det var ikke i positiv forstand. En aften i juli blev den 12-årige Mia Sprotte på bestialsk vis seksuelt misbrugt og efterfølgende myrdet af den ti år ældre Steffen Houmann Kristensen.

Den 22-årige morder blev idømt forvaring, men nu vil han være en fri mand.

»Steffen ønsker bare at få et stille liv, når han kommer ud. Den Steffen, der kom ind i fængslet, er ikke den, der sidder der nu,« fortæller Steffen Houmann Kristensens advokat, Ulrik Sjølin.

Den nu 38-årige Steffen Houmann Kristensen er så langt i sin afsoning, at han har uledsaget udgang hver 14. dag. Her mødes han oftest med sin mor eller søster.

Mordet på 12 årige Mia Teglgaard Sprotte. Politiets tekniske afdeling arbejder i krattet hvor Mia's cykel blev fundet. Foto: Bax Lindhardt

Den eneste betingelse for, at han får lov til at bevæge sig frit rundt uden en betjent, er, at han ikke nærmer sig Ringsted.

Han er desuden også blevet kastreret.

Ifølge Ulrik Sjøling får hans klient særbehandling, og det er i negativ forstand.

»Havde det været enhver anden prøveløsladelsessag, så var manden blevet sluppet fri. Hvis han bare bliver siddende i et lukket fængsel i fem til ti år mere, så er der ikke meget mere energi i ham,« siger han.

Mordet på 12 årige Mia Teglgaard Sprotte. Mia

Advokaten oplyser, at han sammen med Steffen Houmann Kristensen vil gå i landsretten med sagen. I kampen for at gøre Steffen til en fri mand.

Men det er ikke fordi, advokaten eller Steffen selv tager let på det, han som barnemorder er dømt for.

»Hverken min klient eller jeg mener, at det er særligt charmerende, det han har gjort. Det er en forfærdelig holdning. Men man straffer for at resocialisere,« siger han.

Den nu 38-årige har været i retten for at kæmpe for sin frihed, og her løftede han desuden sløret for, at han angrer sin forbrydelse og som troende katolik tænder et lys for sit offer hver eneste dag.

Hele Danmark stod på den anden ende, da Mia Sprotte blev fundet dræbt på brutal vis i sommeren 2003. Foto: Bardur Eklund

Steffen Houmann Kristensen er dømt for at lokke 12-årige Mia Teglgaard Sprotte ind i et buskads, hvor han forsøgte at voldtage hende.

Da det ikke lykkedes, kvalte han hende med en murersnor, voldtog hende og gravede hende derefter ned.

Hendes lig blev fundet af politihunde få dage senere.