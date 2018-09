Det er helt nyt for de efterforskere, der tilbage i 2003 deltog i opklaringen af drabet på 12-årige Mia Teglgaard Sprotte, at hendes morder, Steffen Houmann Kristensen, nu har uledsaget udgang hver 14. dag.

»Man skal virkelig tænke sig godt om, før man lukker sådan en mand ud,« siger Kurt Kragh, tidligere efterforskningsleder for Rejseholdet.

»Men det tager jeg da virkelig også for givet, at man har gjort,« konstaterer han.

Kurt Kragh var inde omkring sagen tilbage i 2003, hvor han var vicekriminalinspektør for Rejseholdet, fortæller han.

Kurt Kragh anede ikke, at Steffen Houmann Kristensen i dag har uledsaget udgang hver 14. dag, eller at han er medicinsk kastreret.

Oplysningerne blev offentligt kendte, da Steffen Houmann Kristensen i sidste uge forsøgte at blive løsladt i Glostrup Ret.

Det fik han afslag på, fordi psykiatere og psykologer fortsat vurderer, at han har stærkt karakterafvigende træk.

B.T. har været i kontakt med Tom Christensen og Poul Børge Andersen, der i 2003 stod for Rejseholdets efterforskning af drabet på Mia Teglgaard Sprotte.

Kurt Kragh var videkriminalkomissær for Rejseholdet, der stod for efterforskningen af drabet på Mia Sprotte. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Tom Christensen afhørte Steffen Houmann Kristensen i omkring 100 timer og fik til sidst en tilståelse i sagen.

Da B.T. kontakter dem, er det helt nyt for de to tidligere efterforskere, at Steffen Houmann Kristensen nu har uledsaget udgang og er blevet medicinsk kastreret. Ingen af dem ønsker at udtale sig om oplysningerne.

Steffen Houmann Kristensen blev i 2004 idømt en forvaringsdom for at have lokket 12-årige Mia Sprotte ind i et budskads, hvor han forsøgte at voldtage hende. Da det ikke lykkedes, kvalte han hende med en murersnor, forgreb sig på hendes lig og gravede hende ned tæt på hendes hjem i Benløse.

»Uden kastration ville jeg ikke være tryg ved, at han går frit rundt,« siger Kurt Kragh.

Mordet på 12 årige Mia Teglgaard Sprotte. Blomster hvor Mia Teglgaard Sprotte blev dræbt, Benløse. Foto: Bax Lindhardt

»Det må være den medicinske kastration, man læner sig op ad, og som gør, at de vurderer, at han ikke er til fare for sine omgivelser,« siger han.

Kemisk kastration foregår ved, at manden får indsprøjtninger med to forskellige stoffer, oplyste anstalten Herstedvester tilbage i 2013 til B.T.

Det ene stof indsprøjtes hver 3. måned og er den egentlige behandling. Det andet stof gives hver 2. uge og skal forhindre, at den kastrerede på egen hånd kan snyde og få sin kønsdrift tilbage ved at indtage testosteron.

Behandlingen blokerer for mandens hormonproduktion i hoved og kønsdele og gør, at hans niveau af mandligt kønshormon svarer til et barns. Hvis man stopper indsprøjtningerne, kommer kønsdriften tilbage inden for et par uger, skriver Den Store Danske.

Mordet på 12 årige Mia Teglgaard Sprotte. Venner og bekendte til den dræbte 12 årige Mia Teglgaard Sprotte, klistrede plakater, med beskeden om stor dusør påtrykt plakaten op rundt om i byen. Foto: Bardur Eklund

Ved Retten i Glostrup fremgik det, at Steffen Houmann Kristensen modtager begge indsprøjtninger.

Man kan ikke tvinges til kemisk kastration i Danmark. Derfor lader Steffen Houmann Kristensen sig frivilligt kemisk kastrere.

En række undersøgelser har det seneste årti vist, at sexforbrydere, der er kemisk kastrerede, har langt mindre risiko for at gentage deres forbrydelser.

Steffen Houmann Kristensens advokat, Ulrik Sjølin, har overfor B.T. bekræftet, at han vil gå til højesteret for at få sin klient løsladt.