Hele Danmark fulgte med i den grusomme sag, da 12-årige Mia Sprotte i 2003 blev fundet dræbt i Benløse. Nu fortæller hendes morder, Steffen Houmann Kristensen, at han er blevet medicinsk kastreret.

»Jeg er blevet frataget muligheden for at stifte familie,« siger han i følge Se og Hør, og uddyber:

»Og medicinen giver mig bivirkninger, der minder mig om dem, kvinder i overgangsalderen får: Svedeture, søvnproblemer og synsforstyrrelser.«

Steffen Houmann Kristensen kvalte, voldtog og gravede Mia Sprotte ned i sommeren 2003. Han fortalte om kastreringen, da han i sidste uge forsøgte at overbevise en dommer i Glostrup Ret om at blive løsladt – eller at få lov til at afsone under mere frie forhold. Det fik han afslag på.

Mordet på 12 årige Mia Teglgaard Sprotte. Politiets tekniske afdeling arbejder i krattet hvor Mia's cykel blev fundet. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Mordet på 12 årige Mia Teglgaard Sprotte. Politiets tekniske afdeling arbejder i krattet hvor Mia's cykel blev fundet. Foto: Bax Lindhardt

Det fremgik dog, at den nu 38-årige Steffen Houmann Kristensen er så langt i sin afsoning, at han har uledsaget udgang hver 14. dag. Her mødes han oftest med sin mor eller søster. Den eneste betingelse for, at han får lov til at bevæge sig frit rundt uden en betjent, er, at han ikke nærmer sig Ringsted.

Tiden i fængslet får han til at gå med at færdiggøre sin uddannelse som elektriker. Han afsoner på en personalefri afdeling, hvor celledørene ikke lukkes.

Dommeren begrundede afslaget med, at psykologer og psykiatere fortsat beskriver Steffen Houmann Kristensen som stærkt karakterafvigende og usikker på sin seksualitet.

Hele Danmark stod på den anden ende, da Mia Sprotte blev fundet dræbt på brutal vis i sommeren 2003. Foto: Bardur Eklund Vis mere Hele Danmark stod på den anden ende, da Mia Sprotte blev fundet dræbt på brutal vis i sommeren 2003. Foto: Bardur Eklund

Dommeren sluttede dog med at sige, at Steffen Houmann Kristensen ikke skal miste modet på grund af afslaget, og 'du skal ikke sidde for evigt'.

Steffen Houmann Kristensen er dømt for en aften i juli 2003 at lokke 12-årige Mia Teglgaard Sprotte ind i et buskads, hvor han forsøgte at voldtage hende.

Da det ikke lykkedes, kvalte han hende med en murersnor, voldtog hende og gravede hende derefter ned. Hendes lig blev fundet af politihunde få dage senere.

Steffen Houmann Kristensen, der i tiden efter drabet blev beskrevet som den farligste voldtægtsforbryder i Danmark, forklarer, at han angrer sin forbrydelse og som troende katolik tænder et lys for sit offer hver eneste dag.