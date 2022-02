I forbindelse med eftersøgningen af den forsvundne 22-årige Mia Skadhauge Stevn har politiet efterlyst en bil, der blev fanget på overvågningskameraer i Aalborg søndag morgen.

Den bil formoder man nu at have fundet.

Nordjyllands Politi oplyser til B.T., at den bil, man har ledt efter gennem de seneste døgn, formentlig er blevet fundet på en af de to adresser, man onsdag har været i gang med at ransage.

Det siger efterforskningsleder Frank Olsen.

»Vi formoder, at det er den bil, vi har set på overvågningen fra Aalborg, som vi har fundet på en af de to adresser,« siger han.

Bilen, som politiet har efterlyst i forbindelse med eftersøgningen af den forsvundne Mia Skadhauge Stevn. Foto: Videoovervågning/ Nordjyllands P

Politiet har gennem hele onsdagen været ved en adresse i Østervrå og en i Flauenskjold i det nordjyske.

Frank Olsen vil dog ikke fortælle, hvilken af de to adresser bilen er fundet på.

Men onsdag aften har B.T.s reporter i Flauenskjold kunnet berette, at to biler er blevet kørt bort på fejeblade.

Den ene var en mindre, mørk bil. Den anden var en hvid kassevogn.

Politiet valgte onsdag at skride til anholdelse af to 36-årige mænd.

De er begge blevet sigtet for drab på Mia Skadhauge Stevn, der har været savnet siden søndag morgen, hvor hun forsvandt på vej hjem fra en bytur i Jomfru Ane Gade.

Siden har ingen set hende.

Politiet fjerner onsdag aften en sort bil (her gemt under presenning) på adresse i Flauenskjold i Nordjylland, onsdag aften den 9. februar 2022. Foto: Henning Bagger

Politiet håber dog at finde den 22-årige kvinde i live.

»Vi håber fortsat at finde Mia i live. Men bekymringen stiger i takt med, at vi ikke hører fra hende,« siger Frank Olsen.