Nordjyllands Politi forventer at afslutte efterforskningen i Mia-sagen i slutningen af januar.

Tidligere lød meldingen, at den skulle have været afsluttet i slutningen af 2022.

Men nye spor i sagen har fået efterforskerne til at fortsætte deres arbejde, og det har ikke været muligt at lukke efterforskningen endnu.

»Vi har fået svar på nogle test, der har ledt til nogle yderligere undersøgelser, som vi ikke lige havde set i første omgang,« siger Frank Jensen, der er vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi til B.T.

22-årige Mia Skadhauge Stevn forsvandt 6. februar efter en bytur i Aalborg. Foto: Privatfoto Vis mere 22-årige Mia Skadhauge Stevn forsvandt 6. februar efter en bytur i Aalborg. Foto: Privatfoto

Han ønsker ikke at komme nærmere ind på, hvilke test der er tale om, eller hvad de havde overset i efterforskningen tidligere.

Mia Skadhauge Stevn forsvandt efter en bytur i Jomfru Ane Gade 6. februar 2022. Fire dage senere blev hun fundet dræbt i Dronninglund Storskov.

Mandag fortalte advokat Mette Grith Stage, der er forsvarer for den 37-årige drabssigtede mand, at retssagen er blevet forhåndsberammet til juni måned.

»Jeg kan bekræfte, at den er forhåndsberammet. Det er jo ikke sikkert, at det bliver der. Men det er sandsynligt. Det er domstolene, forsvarer og anklager, der har afstemt deres kalendere, og sagt der kan vi alle sammen,« fortæller vicepolitiinspektøren, der på trods af de nye testsvar, forventer sagen afsluttet inden for den nærmeste fremtid.

Politihjemmeværnet arbejdede længe ved en af indfaldsvejene til en stor del af Dronninglund Storskov, torsdag aften 10. februar 2022. Politiet fortalte sent torsdag eftermiddag, at de havde fundet dele af et lig i Dronninglund Storskov, og politiet mente, at der var tale om den savnede Mia Skadhauge Stevn. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Politihjemmeværnet arbejdede længe ved en af indfaldsvejene til en stor del af Dronninglund Storskov, torsdag aften 10. februar 2022. Politiet fortalte sent torsdag eftermiddag, at de havde fundet dele af et lig i Dronninglund Storskov, og politiet mente, at der var tale om den savnede Mia Skadhauge Stevn. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

»Hvor langt vi er? Jeg kan sige, at den stadigvæk ligger i efterforskningen. Jeg forventer, at den bliver afleveret til anklagemyndigheden her i den her måned.«

Den drabssigtede mand blev anholdt 9. februar. Han er sigtet for drabet på den 22-årige sygeplejerskestuderende Mia Skadhauge Stevn.

Drabet er ifølge sigtelsen sket på ukendt vis og på ukendt sted i Nordjylland i tidsrummet 6. februar klokken 6.09 til 9. februar klokken 11.20.

Siden anholdelsen har den 37-årige frivilligt ladet sig varetægtsfængsle, han nægter sig fortsat skyldig, fortæller Mette Grith Stage.

Da han var 24 år, blev han dømt for at have udsat sin ekskæreste og hendes mors liv for fare, da han i slutningen af april i 2009 med en skævbider klippede bremserørene over på deres VW Golf.

Derudover blev han dømt for blufærdighedskrænkelse, da han 8. maj 2005 belurede en ung kvinde gennem et vindue og efterlod sæd på ruden. Det fik han 60 dages fængsel for.

Ifølge TV 2 Nord starter retssagen 7. juni.