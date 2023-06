Mia Skadhauge Stevn forsvandt efter en bytur i Jomfru Ane Gade natten til 6. februar 2022.

I fire dage var hun sporløst forsvundet.

Lige indtil politiet 10. februar fandt ligrester i Dronninglund Storskov, der senere skulle vise sig at stamme fra Mia Skadhauge Stevn.

Nu kan B.T. afsløre, at den 37-årige nordjyde, der i dag er tiltalt for drabet på Mia Skadhauge Stevn, kort tid efter sin anholdelse hjalp politiet med at finde de resterende ligdele i skoven.

Det fortæller flere af hinanden uafhængige kilder til B.T. De ønsker alle at være anonyme af hensyn til sagens karakter.

Den 37-årige blev anholdt 9. februar efter flere dages intensiv politiefterforskning.

Dagen efter blev nordjyden fremstillet i et grundlovsforhør, hvor han blev sigtet for drabet på den 22-årige sygeplejerskestuderende.

Her nægtede han sig skyldig.

Kort tid efter gik han til erkendelse og tilstod usømmelig omgang med lig, dog nægtede han fortsat drabet.

Bagefter hjalp han politiet med at finde frem til ligdelene, som han blandt andet havde gravet ned.

22-årige Mia Skadhauge Stevn forsvandt fra en bytur i Aalborg 6. februar 2022 og blev efterfølgende fundet dræbt. En 37-årig mand er nu tiltalt for at stå bag. Foto: Privat

Mia Skadhauge Stevn forsvandt efter en bytur i Jomfru Ane Gade natten til 6. februar 2022. Det er politiets opfattelse, at den 37-årige mand samlede den 22-årige kvinde op 06.09 på Vesterbro i Aalborg.

Herfra satte han kursen mod et øde område ved Hammer Bakker tæt på byen og senere sin bopæl, hvor han angiveligt skulle have voldtaget hende på et af stederne.

Det fremgår samtidig af anklageskriftet, at det enten var i skovområdet eller i hjemmet, at han skulle have udsat hende for så voldsom lemlæstelse, at hun mistede livet.

Den tiltaltes forsvarsadvokat, Mette Grith Stage, har tidligere fortalt, at han nægter sig skyldig i drab og voldtægt.

»Det er min forventning, at han vil erkende usømmelig omgang med lig. Det er ikke nødvendigvis et udtryk for, at han er enig i den beskrivelse af forholdet, der står i anklageskriftet,« fortalte advokaten til B.T. i marts.

Men den tilståelse har manden allerede afgivet i retten.

I anklageskriftet beskrives det, at han fra 6. februar og frem til 9. februar parterede den unge kvindes jordiske rester i ikke under 231 dele.

Samtidig er han tiltalt for at have forsøgt at opløse ligdelene i kaustisk soda og afløbsrens.

Den 37-årige har siddet varetægtsfængslet siden 9. februar sidste år.

Selvom han altså nægter sig skyldig i drabet, har han frivilligt ladet sin varetægtsfængsling forlænge indtil nu.

B.T. har tidligere beskrevet, at den drabstiltalte tidligere er dømt for alvorlig kriminalitet. I 2010 blev han dømt for at have udsat sin ekskæreste og dennes mors liv for alvorlig fare, da han klippede bremserørene over på deres bil.

Den dengang 24-årige mand blev idømt 60 dages fængsel.

Retssagen mod den 37-årige starter 7. juni ved Retten i Aalborg.

Over ni dage skal anklagemyndigheden forsøge at overbevise et nævningeting om, at den 37-årige har gjort sig skyldig i de frygtelige forbrydelser, der er beskrevet i anklageskriftet.

B.T. følger sagen.

