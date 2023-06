Da den 37-årige tiltalte i Mia-sagen for lidt over et år siden blev fremstillet i grundlovsforhør, afslørede hans hænder en vigtig detalje.

Iført sort tøj og mørkt hår blev han ført ind i et tilstødende rum til retslokalet, og her lagde flere af de tilstedeværende mærke til mandens hænder, der bar præg af tydelige sår.

Men det var angiveligt ikke de eneste sår, den drabstiltalte havde på anholdelsestidspunket. Ifølge B.T.s oplysninger havde den 37-årige nordjyde flere sår på kroppen.

Sår, der stammer fra arbejde med syre, og som er pådraget i tidsrummet fra Mia Skadhauge Stevn forsvandt søndag 6. februar 2022 til anholdelsestidspunktet onsdag 9. februar.

Det fortæller flere af hinanden uafhængige kilder til B.T. De ønsker alle at være anonyme af hensyn til sagens karakter.

Tidslinje Mia-sagen 6. februar 2022

Mia Skadhauge Stevn forsvinder efter en bytur i Jomfru Ane Gade, efter hun har været i byen med nogle venner. 7. februar 2022

Nordjyllands Politi efterlyser Mia Skadhauge Stevn. Samme dag oplyser politiet, at Mia er set stige ind i en bil tæt på Jomfru Ane Gade – nærmere Vesterbro i Aalborg. Her satte hun sig ind i en mørk personbil, der senere viste sig at være en sort Golf 2,0 tdi fra 2015. 8. februar 2022

Efterforskningen fortsætter på højtryk. Vicepolitiinspektør Frank Olsen fortæller på et pressemødet, at de har modtaget over 100 henvendelser fra offentligheden om den mørke bil. 9. februar 2022

Kort før middag anholder Nordjyllands Politi to personer samtidig i en større politiaktion. De to 36-årige mænd sættes begge i forbindelse med drabet – den ene er senere blevet renset fuldstændig i sagen. 10. februar 2022

De to bliver fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Aalborg. Den ene, der i dag er komplet renset af politiet, bliver løsladt af dommeren. Den anden 36-årige mand bliver varetægtsfængslet i fire uger og sigtet for drabet på Mia Skadhauge Stevn. Om aftenen 10. februar fortæller vicepolitiinspektør Frank Olsen på et pressemøde, at man nu har fundet ligrester i Dronninglund Storskov, man formoder, at de stammer fra Mia Skadhauge Stevn. Politiet har siden anholdelserne arbejdet ved Hammer Bakker og Dronninglund Storskov. 12. februar

Retsmedicinske undersøgelser viser, at det er ligresterne fra 22-årige kvinde Mia Skadhauge Stevn, der blev fundet 10. februar. 4. marts

Mia Skadhauge Stevn bliver bisat fra Budolfi Kirke i Aalborg.

Mere konkret er den 37-årige tiltalt for voldtægt, drab og usømmelig omgang med lig af den 22-årige Mia Skadhauge Stevn.

Han nægter sig skyldig i drab og voldtægt, men vil erkende usømmelig omgang med lig, oplyser hans forsvarsadvokat Mette Grith Stage.

Ifølge B.T.s oplysninger tilstod den 37-årige allerede kort tid efter, han blev anholdt i februar måned 2022, ligesom han hjalp politiet med at finde ligresterne.

I forhold til usømmelig omgang med lig er den 37-årige mand tiltalt for at have parteret liget med en elektrisk bajonetsav, en hobbykniv og en saks i ikke under 231 dele. Herefter skulle han havde anbragt delene i afløbsrens og opblandet kaustisk soda med henblik på opløsning, lyder det i anklageskriftet.

B.T. har talt med den pensionerede retsmediciner Hans Petter Hougen med henblik på, om skaderne på den 37-åriges hænder og arme kan hænge sammen med syre.

»Sår efter syre danner meget tit sårskorper bagefter. Sår fra baser er ikke skorpedannende i ligeså udtalt grad. Med andre ord kan jeg ikke udelukke, at det skyldes skader fra syre. Men det kan også skyldes andre ting,« fortæller han.

Det er onsdag 7. juni, at den 37-årige mand indtager anklagebænken i Retten i Aalborg. Og det er ikke første gang.

B.T. har tidligere afdækket, at den tiltalte i 2010 blev dømt for at have klippet bremsekablerne over på sin ekskærestes bil og for blufærdighedskrænkelse mod en ung kvinde, da han efterlod sæd på hendes rude.

Det er politiets opfattelse, at den 37-årige mand samlede Mia Skadhauge Stevn op 06.09 på Vesterbro i Aalborg.

Fra det centrale Aalborg satte han kursen mod et øde område ved Hammer Bakker tæt på byen og senere sin bopæl, hvor han angiveligt skulle have voldtaget hende på et af stederne.

Det fremgår samtidig af anklageskriftet, at det enten er i skovområdet eller i hjemmet, at han skulle have udsat hende for så voldsom lemlæstelse, at det kostede hende livet for til sidst at have parteret hendes lig med forskellige værktøjer.

Over ni dage skal anklagemyndigheden forsøge at overbevise et nævningeting om, at den 37-årige har gjort sig skyldig i de frygtelige forbrydelser, der er beskrevet i anklageskriftet.

Går alt efter planen, falder der dom 29. juni.

