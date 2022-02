Hvis man har vildtkameraer i Hammer Bakker eller Dronninglund Storskov kan det have stor interesse for politiet.

De seneste dage er et opslag på Facebook blevet delt over 4300 gange.

Her skriver en lokal jæger fra Aalborg, at politiet har brug de lokale jagt-interesserede hjælp i Mia-sagen, hvis de har vildtkameraer sat op i skovområderne Hammer Bakker og Dronninglund Storskov. Et vildtkamera begynder at optage, hvis et objekt passerer linsens udsyn. Jægerne bruger dem til at se, om der vildt i området.

Nu håber politiet, at kameraerne kan hjælpe efterforskningen, hvis de tilfældigvis har fanget nogle personer i tidsrummet fra tidlig søndag morgen 6. februar til 8. februar.

Vicepolitiinspektør Frank Olsen ved Nordjyllands Politi bekræfter opfordringen til jægerne.

»Jeg var ude tidligt i forløbet og efterlyse alt video i hele Aalborg Kommune. Og det her er jo bare en del af det«.

»Dét er der nogen, som har gjort opmærksom på kunne være en mulighed. Vi har bekræftet over for dem, at det har en interesse. Det har de valgt at slå op i sådan nogle interne grupper jagtgrupper på Facebook,« forklarer chefefterforskeren til B.T.

Det var i Dronninglund Storskov politiet fandt ligdele fra den dræbte Mia Skadhauge Stevn 10. februar. Skovområdet Hammer Bakker har også været central i efterforskningen.

To 36-årige barndomskammerater fra Vendsyssel er sigtet for drabet på den 22-årige sygeplejerskestuderende, der var på vej hjem fra Jomfru Ane Gade tidlig søndag morgen 6. februar.

Det er nu en uge siden, at Nordjyllands Politi bekræftede, at de ligdele, der blev fundet 10. februar stammede fra Mia Skadhauge Stevn. De to mænd nægter sig skyldige.

»Jeg ved ikke, om det har givet noget endnu. Men jeg syntes, at det er rigtigt fint, hvis der er nogen, som har vildtkameraer siddende oppe, at de lige tjekker dem i de tidspunkter, hvor vi har haft efterlysningen ude. Både i Hammer Bakker og Dronninglund Storskov,« siger Frank Olsen.

Den ene af de to drabssigtede mænd blev løsladt torsdag 10. februar, den anden blev varetægtsfængslet i fire uger.

Den varetægtsfængslede mand sidder foreløbig fængslet indtil 10. marts.

Hvis man har oplysninger i sagen, kan man kontakte Nordjyllands Politi på 114.