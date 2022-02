Der bliver ledt med lys og lygte efter Mia Skadhauge Stevn og Oliver Ibæk Lund. Begge er forsvundet efter byture, hvorfor de er meldt savnet af bekymrede pårørende.

Det har sat massive eftersøgninger i gang i Aalborg – i håbet om at finde de unge.

Det bekræfter både vicepolitikommissær samt politikommissær ved Nordjyllands Politi, Frank Olsen og Michael Karstenskov, der leder hver sin efterforskning, over for B.T.

Oliver Ibæk Lund er sidst set natten til fredag klokken 01, mens Mia Skadhauge Stevn skiltes med en veninde søndag morgen klokken 6. Siden er ingen af dem blevet set.

Oliver Ibæk Lund er ikke set siden fredag klokken 01. Foto: Nordjyllands Politi Vis mere Oliver Ibæk Lund er ikke set siden fredag klokken 01. Foto: Nordjyllands Politi

Som sagen står lige nu, er det formentlig et tilfælde, at de begge er forsvundet inden for samme weekend.

»Det er dybt besynderligt, men der er ikke noget, der tyder på, at sagerne har noget med hinanden at gøre.«

»Man skal aldrig sige aldrig. Vi efterforsker bredt og holder alle muligheder åbne. Men der er intet, der tyder på det,« lyder det fra Frank Olsen.

Mia Skadhauge Stevn bliver beskrevet af familien som sød, ekstremt omsorgsfuld og pligtopfyldende. Hun giver desuden altid besked, lyder familiens melding.

Foto: Privatfoto Vis mere Foto: Privatfoto

»Og når hun ikke har gjort det, er det ekstremt bekymrende,« siger Frank Olsen.

Om Oliver Ibæk Lund bliver lignende beskrivelser benyttet. En vellidt og fornuftig ung mand, som ikke er typen, der kommer i konflikter.

Af hensyn til efterforskningen er det begrænset, hvad politiet kan oplyse. Men det er den foreløbige vurdering, at der ikke ligger noget kriminelt bag de to unges forsvinden.

Mia Skadhauge Stevn er sidst set Ved Stranden for enden af Jomfru Ane Gade, hvorefter hun gik i vestlig retning. Herefter har politiet lokaliseret hendes videre færden til Vesterbro i det centrale Aalborg, hvorfor de leder efter vidner, der har set det i området omkring klokken 6.

Også Oliver Ibæk Lund er ifølge politiets nuværende indikationer gået i vestlig retning.

Oliver Ibæk Lund stod uden for McDonald's og ventede på en kammerat – men da kammeraten kom tilbage, var Oliver Ibæk Lund forsvundet.

Det er dog ikke til at sige, hvorvidt de to har færdedes omkring selve Limfjorden. Det er noget af det, politiet er i gang med at fastslå.

»Vi er i gang med at hente en del overvågning mange steder, der skal komme det nærmere, hvor de har befundet sig.«

I forbindelse med eftersøgningen af Oliver Ibæk Lund har politiet haft gang i dykkere, hunde og en helikopter. Det har indtil videre ikke givet noget resultat.

Organisationen Missing People har søndag været på gaden i Aalborg for at lede efter Oliver Ibæk Lund.

Det vil de også være mandag, hvor de også leder efter Mia Skadhauge Stevn.

Og ellers vil Nordjyllands Politi gerne høre fra folk, der måtte vide noget om sagerne. I så fald skal man ringe 114 – med det samme, lyder opfordringen fra politiet.

B.T. har været i kontakt med familien til Oliver Ibæk Lund, der opfordrer borgere til at hjælpe til i det omfang, det er muligt.

»Vi har brug for al den hjælp, vi kan få, så vi kan få dækket så stort et område som muligt.«

»Vi vil også gerne opfordre folk i Aalborg til at gennemgå deres overvågningskameraer – både dem på huse og biler. De skal først og fremmest tjekke det, der er optaget natten mellem torsdag og fredag fra klokken 00.40 og frem,« lød bønnen blandt andet fra familien.