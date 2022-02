22-årige Mia Skadhauge Stevn er ikke set siden natten til søndag, hvor hun var i byen i Aalborg.

Det er familien til Mia, som har meldt hende savnet, hvorfor politiet nu efterlyser kvinden offentligt.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse og tilføjer, at familien er meget bekymrede for hende.

Mia er ikke set siden klokken 06 søndag morgen, hvor hun skiltes fra sine venner.

Overvågningsbillede af Mia. Foto: Nordjyllands Politi Vis mere Overvågningsbillede af Mia. Foto: Nordjyllands Politi

Mia er ikke den eneste, som politiet i Nordjylland i øjeblikket leder efter. Natten til fredag forsvandt 21-årig Oliver sporløst, og politiet leder nu efter begge unge, som er sporløst forsvundet.

»Det er dybt besynderligt, men der er ikke noget, der tyder på, at der er en sammenhæng mellem sagerne,« oplyser Frank Olsen, vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi, over for B.T.

Mia var i byen i Jomfru Ane Gade i Aalborg med nogle venner, da hun forlod festgaden langs Ved Stranden i vestlig retning.

Siden har hendes pårørende ikke hørt fra hende.

»Familien beskriver hende som sød, ekstremt omsorgsfuld og pligtopfyldende. Hun giver altid besked, og når hun ikke har gjort det, er det ekstremt bekymrende.«

»Og det har vi også fundet anledning til,« siger han.

Mistænker I, at der ligger noget kriminelt bag hendes forsvinden?

»Det er for tidligt at sige noget om på nuværende tidspunkt.«

Politiet har nu indledt et omfattende efterforskningsarbejde i bestræbelserne på at fastlægge Mias færden omkring tidspunktet, hvor hun forsvandt. Det indebærer blandt andet indhentning af videoovervågning og en række afhøringer, oplyser politiet.

Desuden bliver der også søgt med hunde i og omkring Jomfru Ane Gade.

Politiet opfordrer desuden borgere, der ved noget, til at slå alarm.

»Ring til os på 114 med det samme,« siger Frank Olsen.