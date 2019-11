I to år lå liget af 40-årige Mette Bønnelykke pakket ind i en presenning gemt væk i et køleskab på Lolland - uden nogen opdagede det.

Men hvordan kunne den unge kvinde ligge død i et køleskab i så lang tid, uden nogen savnede hende?

For at få svar på det spørgsmål, er vi nødt til at skrue tiden tilbage. Mange år tilbage.

I Kanal 5-programmet 'Mord i familien' står Mette Bønnelykkes familie nemlig frem og fortæller om en tumultarisk barndom, hovedkulds forelskelse og et voldsomt pillemisbrug.

For selv om Mette Bønnelykkes liv ellers begyndte godt som de fleste andres, måtte hun allerede i en alder af bare 11 år lide det første hårde nederlag, da hendes mor, som hun var tæt knyttet til, falder ned af en stejl trappe og slår ryggen.

Og det kommer til at sætte sit aftryk på resten af Mettes liv.

»Det er svært. Rigtig svært. Vi mangler vores mor. Mette mangler sin mor, og det ændrer vores teenageår helt vildt. Mette starter med at tage penge hjemmefra, og det udvikler sig til, at hun også tager fra købmanden i stedet for at købe. I starten tænker jeg, at det er uskyldige barnestreger,« fortæller Mette Bønnelykkes søster Jette Herholdt Halskov i Kanal 5-programmet.

Men der var langt fra tale om barnestreger.

Mette Bønnelykke Herholt og hendes søster Jette Herholdt Halskov. Foto: Henning Bagger Vis mere Mette Bønnelykke Herholt og hendes søster Jette Herholdt Halskov. Foto: Henning Bagger

I takt med at Mette Bønnelykke blev ældre, begyndte hun også at stjæle den stærke medicin, som hendes mor fik for sin dårlige ryg, og det medførte, at hun ændrede adfærd og personlighed.

Manden, der ændrede alt

Men da Mette Bønnelykke er 19 år, sker der imidlertid noget, der igen vender op og ned på hendes liv - i hvert fald for en stund.

På produktionshøjskolen i Randers lærer hun John at kende, og mødet udvikler sig til en stormende forelskelse mellem de to. Han er hendes liv kærlighed, er hun overbevist om. Og det er der da også noget om.

For parret blev både gift og fik to børn, men under overfladen ulmer uroen. John begyndte at drikke og er hende utro, og da han på et tidspunkt er ude for en alvorlig arbejdsulykke, hvor han kommer slemt til skade med ryggen, knækkede filmen.

John måtte tage stærk medicin for at udholde de kraftige smerter i ryggen, og fortiden indhentede pludselig Mette Bønnelykke.

»Hun er direkte skæv, ændrer adfærd og det her med, at hun stjæler, det tager til. Hun stjæler medicin fra mor og far, og det ender med, at John må låse medicinen inde, fordi hun render og tager alles medicin,« forklarer søsteren.

Og selv om parret forsøgte at få det til at blomstre, stod forholdet ikke til at redde. Til sidst smider Mette Bønnelykke bomben.

Hun havde fået en lejlighed i Randers, forlod John og efterlod parrets to børn hos ham. Bruddet endte med at få alvorlige konsekvenser for John, der kort efter forsøgte at tage både sit eget og datterens liv. Det mislykkedes, og John blev efterfølgende idømt en behandlingsdom.

Selvmordet og den nye mand

Med behandlingsdommen overstået så Mette Bønnelykke mulighed for, at hun og John kunne finde sammen igen og genskabe den lille familie, som de ellers havde haft. Sådan gik det imidlertid ikke. Kort efter fandt parrets søn John død på sofaen. Han havde begået selvmord.

Tilbage stod Mette Bønnelykke med ansvaret for begge børn, som ender med at blive taget fra hende, og ikke mindst det stofmisbrug, som hun i årevis har været i.

Samtidig blev forholdet til familien mere og mere stramt.

»Når hun er på besøg hos os, er det en misbruger, der er på besøg. Jeg har lyst til at være sammen med Mette - min søster og ikke en pillemisbruger,« fortæller Jette Herholdt Halskov.

Men da Mette Bønnelykke i efteråret 2009 mødte Mickey Anton Pedersen, skete der pludselig noget igen. Parret flyttede sammen, og igen lod det til, at alt var godt.

Sådan var det desværre bare ikke. Mickey Anton Pedersen havde en fortid, som hun ikke kendte til.

»Han er en drømmemand, og så er han bare en psykopat,« fortæller søsteren.

I takt med forholdet udviklede sig, blev Mickey både dominerende og voldelig, og Mette Bønnelykkes kontakt til familien blev gradvist dårligere, indtil den til sidst var ikke-eksisterende, og kort før jul 2010 blev den dengang 40-årige kvinde slået ihjel.

Først to år efter blev hun meldt savnet, og da politiet ransagede Mickeys hjem i i Dannemare på Lolland, fandt de liget af Mette Bønnelykke gemt væk i et køleskab i det fjerneste hjørne af et skur. Et køleskab, som Mickey ifølge politiet havde flyttet med flere steder, alt imens han havde hævet hendes førtidspension og svindlet hendes ven for 42.000 kroner.

»Da det går op for mig, at det er Mette, så får jeg det dårligt, fordi jeg havde svigtet hende,« fortæller Jette Herholdt Halskov

47-årige Mickey Anton Pedersen blev i 2013 idømt 13 års fængsel for drabet på Mette Bønnelykke.

