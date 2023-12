Mandag tog Mette Stig Sørensens datter bussen hjem fra skole som så mange gange før.

Men denne eftermiddag skete der ifølge TV 2 Østjylland noget skræmmende under turen.

Her forulempede en ung mand den 13-årige pige, skriver mediet.

»Jeg synes, det er skræmmende, at man ikke engang kan sende sit barn sikkert med bussen,« siger Mette Stig Sørensen til TV 2 Østjylland.

Under busturen i Randers satte manden sig først overfor den 13-årige pige, så skulle han have flyttet sig til pladsen ved siden af hende – og have spurgt til hendes navn og alder, og om hun havde haft sex.

Hun afviste, men det fik angiveligt ikke manden til at stoppe.

Han begyndte ifølge TV 2 Østjyllands oplysninger at berøre Mette Stig Sørensens datter på armen og låret, men da hun skreg og gav ham et puf, skulle en kvindelig passager have taget affære.

Hun fik manden væk og sørgede angiveligt for, at han blev smidt af bussen.

Det fremgår ikke, om sagen er politianmeldt eller ej.