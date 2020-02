Falske datingprofiler med Mette Thiesens navn og billede florerer i disse dage på det sociale datingmedie, Tinder.

Det har fået politikeren fra Nye Borgerlige til at gå til politiet.

»Det er ubehageligt. Det er er en form for identitetstyveri, fordi mit navn og billede bliver brugt på nogle sider, hvor jeg slet ikke har været inde over,« siger hun til B.T.

Har du oplevet, at nogen oprettede en falsk tinderprofil i dit navn? Så send en mail til jvl@bt.dk.

Mette Thiesen har aldrig været på Tinder, men tirsdag aften fik politikeren flere henvendelser, der gjorde hende opmærksom på, at der var oprettet en profil med hendes navn og billede.

»De havde taget et billede fra Grundlovsdag og skrevet en tekst med obskøne ting om, hvad jeg kunne tænke mig. Det er tydeligvis chikane,« fortæller politikeren.

Tinder er blevet gjort opmærksom på den falske profil, og da Mette Thiesen mener, at der er tale om identitets-tyveri har hun også meldt sagen til politiet.

Onsdag skrev hun et opslag på Facebook, hvor hun fortalte om de falske profiler og gjorde opmærksom på, at de ikke var ægte.

»Det her er totalt uacceptabelt. Det skal unge danske piger også vide. Jeg vil anbefale, at alle, der oplever det her, melder det til politiet.«

Mette Thiesen er tidligere blevet udsat for trusler og telefonchikane, hvor personer på internettet opfordrede til at kime hende ned konstant.

I 48 timer ringede hendes telefon uafbrudt. Når hun svarede, var der enten helt stille, eller en der råbte 'luder' ind i røret.

»Det er hvad der sker, når man er islamkritisk. Men jeg bøjer mig ikke. Den her kamp for danmark er for vigtig, så der må jeg tage de ting, der kommer,« siger hun.