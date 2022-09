Lyt til artiklen

Den tiltalte mand arbejder ikke længere som ministerchauffør.

Men mens han i en årrække sad bag rattet i statsministerens bil har både Mette Frederiksen (S) og Lars Løkke (M) siddet på bagsædet.

Nu er den 41-årige mand tiltalt for at have misbrugt sin stilling og udnyttet statsministerbilen i sit datingliv.

Det skriver TV 2.

I alt skulle ti forskellige kvinder have fået en tur i statsministerøsen.

Ifølge TV 2 inviterede statsministerens chauffør en kvinde med om bord 24. juni 2021. Her skulle de to have kørt til Amager Strandpark, hvor de befandt sig på bilens bagsæde i en periode på 20 minutter.

Det skulle fremgå af anklageskriftet, at chaufføren havde et særligt mål med mødet.

»Alene med henblik på at opnå og videreføre en privat relation,« skriver TV 2.

Det fremgår af anklageskriftet, at chaufføren under en tur i august 2021, hvor han kørte statsministeren først til Jylland og dagen efter til Fyn, mødtes med to forskellige kvinder i bilen.

Mens Mette Frederiksen sad i møder i løbet af dagen, hentede den tiltalte mand en kvinde i Svendborg, som han kørte til en restaurant.

Samtidig var Mette Frederiksen travlt optaget af at afholde møder.

Ministerchaufføren nægter sig skyldig.

Alle ministerchauffører er ansat af Økonimistyrelsen. Styrelsen oplyser til B.T., at den 41-årige mand ikke længere er ansat.

Statsministeriet oplyser til B.T., at man ikke ønsker at kommentere sagen. Ligeledes ønsker Mette Frederiksen heller ikke at stille op til interview.

Lars Løkkes parti Moderaterne er ikke vendt tilbage inden deadline på B.T.s henvendelse.