»Mit hjerte græder.«

Sådan indleder Mette Frederiksen et opslag på Facebook, om ulykken, der onsdag kostede en fem-årig pige livet. Statsministeren fordømmer samtidig bilisten, der flygtede efter påkørslen.

»Jeg vil gerne sende mine varmeste tanker til den familie, der på tragiske vis mistede en lille pige på kun fem år i går. Som mor ved jeg, at sorgen er knusende,« skriver Mette Frederiksen.

Dødsulykken fandt sted på Peter Bangs Vej på Frederiksberg onsdag ved 16-tiden.

Her holdt en sort VW passat på Sæbyholmsvej ved udmundingen i Peter Bangs Vej. Pludselig trykkede føreren på speederen og accelererede bilen, så den krydsede vejen og ramte den fem-årige pige og hendes mor på den modsatte side af vejen. Pigen afgik kort efter ved døden, mens hendes mor blev lettere kvæstet.

Efter ulykken flygtede føreren af bilen. En utilgivelig handling i Mette Frederiksens verden.

»Hvor er det kun en kujon, der løber afsted efter at have berøvet et andet menneske dets liv, og dermed ikke står til ansvar for sine handlinger,« skriver Mette Frederiksen om flugtbilisten.

Københavns Politi har indledt en menneskejagt på 21-årige Helmi Mossa Hameed, som mistænkes for at have ført bilen og efterfølgende være stukket af.

»Vi søger ham stadig intensivt, men har også brug for borgernes øjne og ører. Vi har en rimelig stærk formodning om, at det var den efterlyste, der førte bilen. Vi har søgt efter ham på de adresser, hvor vi havde en formodning om, at han kunne opholde sig, men uden held,« siger vicepolitiinspektør Knud Hvass i en pressemeddelelse.

Torsdag morgen har politiet frigivet et nyere og mere vellignende billede af Helmi Mossa Hameed i håb om, at det kan lede frem til ham.

Et håb, som Mette Frederiksen i den grad deler,

»Jeg håber det bedste for familien og håber, at flugtbilisten bliver fundet og retsforfulgt. Som jeg sagde i min åbningstale vil regeringen have et opgør med vanvidsbilisme. Den slags afstumpede forbrydelser må og skal straffes hårdt,« skriver hun.

