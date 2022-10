Lyt til artiklen

Verden er en anden i dag, end den var for bare en uge siden. Og det er alvorligt.

Det er ordene fra statsminister Mette Frederiksen (S), da B.T. møder hende i Bruxelles.

»Hvis I for en uge siden havde sagt til jer selv, at der ville komme eksplosioner på Nord Stream 1 og 2, havde I nok tænkt: 'Ahh, mon dog'. Men det er nu den virkelighed, vi befinder os i,« siger hun.

Statsministeren lægger ikke skjul på, at Danmark og Europa står i en meget alvorlig situation, og at det kan blive værre endnu. Derfor skal der nye metoder i brug.

»Det vigtigste lige nu er, at vi evner ikke at tænke, som vi plejer eller plejede at gøre. Vi skal have fantasi til at forestille os, at der kan ske ting, som vi ikke har haft fantasi til at forestille os. Det er alvorlige tider for Europa,« siger hun.

Angrebet på gasledningerne vækker bekymring for sikkerheden omkring kritisk infrastruktur i Danmark og Europa, erkender statsministeren.

»Det er klart, at når der er sabotage på kritisk infrastruktur – gasledninger – så har alle skærpet deres opmærksomhed,« siger hun.

Som eksempler nævner hun fysisk infrastruktur, energi, telekommunikation og teknologi. Derudover nævner hun også risikoen for cyberangreb og hybride angreb.

»Vi er sårbare, vi er bekymrede, og vi er i meget tæt dialog med vores allierede. Ingen lande kan klare den her opgave alene,« siger hun.

Situationen er forværret efter angrebet på gasledningen og Ruslands eskalering af krigen mod Ukraine, lyder det fra statsministeren.

»Nu er det summen. Det er summen af øget mobilisering af soldater, annektering af meget store områder, ulovlige folkestemninger og ord og trusler (fra Putin, red.) på en måde, vi ikke har set tidligere,« siger Mette Frederiksen.

Hun refererer den russiske præsidents trussel om at tage flere forskelle våben i brug, herunder risikoen for atomvåben.

»Det er en situation, der eskalerer, og det er bekymrende på alle niveauer,« siger hun.

Statsministeren har lørdag været i Storbritannien for at mødes med den britiske premierminister og i Bruxelles for at tale med NATOs generalsekretær og Europarådets formand.

Derudover har han talt i telefon med de nordiske statsministre, den tyske kansler, Frankrigs præsident og Ukraines præsident i går og i dag.

»Der er tilsagn hele vejen rundt. Vi arbejder sammen. Det er i solidaritet, vi kommer igennem de forskellige situationer, der er,« siger Mette Frederiksen.