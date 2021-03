Alle metrotog på linjerne M1 og M2 i København holder mandag formiddag stille.

Det skyldes en brandalarm på Amagerbro Station.

'Vi har ingen tidshorisont,' lyder det på Twitter kl. 10.56.

Hovedstadens Beredskab bekræfter over B.T., at man er til stede ved stationen. Og at der er 'konstateret en mindre brand' under et metrotog.

Brandfolk ved Amagerbro Station. Foto: Presse-fotos.dk

»Vi er derude med en lidt større udrykning,« lyder det fra vagtchefen.

Amagerbro Station er samtidig blevet evakueret, og området er også i færd med at bliver nærmere undersøgt.

Den samlede organ for den kollektive trafik i København, DOT, meddeler, at på grund af brandalarmen træder rejsegarantien nu i kraft. Det betyder, at rejsende kan få deres udgifter til alternativ transport dækket, fordi det er umuligt at komme frem med metrolinjerne M1 og M2.

'Alternativ transport kan for eksempel være taxa eller leje af delecykel, elløbehjul eller delebil,' som det hedder sig, hvor udgifter op til 300 kroner dækkes.

M1 og M2 er de 'gamle' metrolinjer i København, der kører fra Vanløse til henholdsvis Vestamager og Lufthavnen.

Siden er også M3 (Cityringen) og M4 (Ny Ellebjerg-Nordhavnen) kommet til – de kører stadig mandag middag, da de ikke har forbindelse med Amagerbro Station.

Opdateret: Hovedstadens Beredskab meddeler kort før kl. 12, at 'branden er slukket, stationen er røgfri og skadestedet er overdraget Metroselskabet og politiet'. Kort før kl. 12.30 meddeler metroen, at der er 'nu togdrift mellem Vestamager-Islands Brygge. Der er ågså togdrift mellem Vanløse-Nørreport med skift på Forum. Ingen togdrift mellem Lufthavn og Nørreport.

Opdateres …