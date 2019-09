Et metrotog er fredag eftermiddag blevet afsporet ved Fasanvej Station i København.

Skinnerne skulle være blevet bøjet i forbindelse med afsporingen.

På Twitter bekræfter Metroselskabet, at der er problemer i metroen.

'Vi har i øjeblikket ingen drift ml. Vanløse og Frederiksberg. Vi har et fejlramt to7g ved Lindevang. Alle tog vender Frederiksberg,' skriver Metroselskabet på Twitter.

Vi har ingen drift ml. Vanløse og Frederiksberg. Der er ingen tidshorisont i øjeblikker. Se alternativ rejsemulighed på https://t.co/PXIvKBZ7pA. — Trafikinformation (@MetroenKBH) September 13, 2019

Her oplyses det også, at der ikke er nogen tidshorisont for, hvornår togene begynder at køre igen.

»Det ene af Metroens spor er spærret af på grund af afsporingen,« siger Steffen Larsen til B.T.

Han har direkte udsigt til det afsporede tog fra sin altan.

Ser det ud til, at nogen er kommet til skade?

»Nej, ikke umiddelbart. Der er hverken politi eller ambulancer, men en del metroansatte går rundt nede på skinnerne.«

Er der passagerer med metrotoget?

»Det ser ud til, at der kun var personer iført gule veste i toget. Det kunne godt ligne Metro-ansatte, men jeg ved det ikke,« siger Steffen Larsen.

»Det kunne ligne et teknisk problem. Men et ret stort teknisk problem,« tilføjer han.

Opdateres...