Fasanvej Station var torsdag morgen afspærret af politiet.

Det skyldtes, at politiet jagtede en mand.

De første meldinger lød på, at manden var bevæbnet med en pistol, men det skulle vise sig at være et plastiksværd.

Københavns Politi tog dog ingen chancer og spærrede stationen af, oplyser vagtchef Dyre Sønnicksen til B.T. København.

Selvom manden ikke var i besiddelse af et farligt våben, var politiet stadig interesseret i at få fat i ham, oplyser vagtchefen.

Fasanvej Metrostation var kortvarigt spærret, og metrolinjerne M1 og M2 standsede ikke på stationen. De kører normalt igen nu.

Politiet kom efter en halv times jagt i kontakt med manden, men har besluttede ikke at anholde ham.