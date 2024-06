Opdatering: Stationen er åben igen.

Christianshavns Metrostation er søndag aften lukket grundet en politiaktion.

Det skriver Ekstra Bladet.

»Vi er i øjeblikket ved at undersøge et mistænkeligt forhold i Strandgade. Mere har jeg ikke at tilføje lige nu, siger vagtchef ved Københavns Politi, Michael Andersen, til mediet.

Opdateres …