Metroselskab har erkendt sig skyldig i 17 brud på arbejdsmiljøloven og går med til at betale bøde.

Hovedentreprenøren på metrobyggeriet i København har accepteret at betale knap halvanden million kroner i bøde for brud på arbejdsmiljøloven. Det oplyser Københavns Politi.

Sagen mod selskabet Copenhagen Metro Team skulle have været for retten mandag, men retsmødet blev aflyst. Det skyldes, at selskabet har oplyst til anklagemyndigheden ved Københavns Politi, at bøden vil blive betalt.

Selskabet er tiltalt for 17 tilfælde af brud på arbejdsmiljøloven på metrobyggepladser i København.

I flere af forholdene er metroarbejdere kommet slemt til skade - i andre var der fare for deres "liv og helbred", som det hedder i anklageskriftet.

Overtrædelserne er sket i perioden fra oktober 2015 til januar 2017. Anklageskriftet i sagen beretter om, hvordan ansatte har arbejdet uden den fornødne sikkerhed.

Blandt andet brækkede en ansat foden, da han blev ramt af en 200 kilo tung metalskinne, som kurede ned fra en ladvogn på metrobyggepladsen i Nørrebroparken.

I et andet tilfælde - det var på byggepladsen ved Østerport Station - arbejdede en af de ansatte nær en syv meter høj kant uden faldsikringsudstyr.

En tredje ansat fik amputeret det yderste led på to fingre, efter at de blev klemt under nogle betonelementer på byggepladsen i Nørrebroparken.

Anklageskriftet beskriver andre forhold, hvor sikkerheden omkring savklinger, bor og strømførende kabler ikke har været i orden.

Det beskriver også, hvordan en ansat blev ramt i hovedet af en stor krydsfinerplade og fik hjernerystelse.

Det fremgår desuden af anklageskriftet, at selskabet tidligere er straffet for grov overtrædelse af arbejdsmiljøloven.

Anklagerne er alene rettet mod selskabet - ingen personer er altså gjort ansvarlige for de mange brud på sikkerheden.

/ritzau/