Alle metro-tog på linjerne M1 og M2 i København holder mandag formiddag stille.

Det skyldes en brandalarm på Amagerbro Station.

'Vi har ingen tidshorisont,' lyder det på Twitter kl. 10.56.

Hovedstadens Beredskab bekræfter over B.T., at man er til stede ved stationen. Og at der er 'konstateret en mindre brand' under et metrotog.

Brandfolk ved Amagerbro Station.

»Vi er derude med en lidt større udrykning,« lyder det fra vagtchefen.

Amagerbro Station er samtidig blevet evakueret, og området er også i færd med at blivere nærmere undersøgt.

M1 og M2 er de 'gamle' metrolinjer i København, der kører fra Vanløse til henholdsvis Vestamager og Lufthavnen.

Siden er også M3 (Cityringen) og M4 (Ny Ellebjerg-Nordhavnen) kommet til – de kører stadig mandag middag, da de ikke har forbindelse med Amagerbro Station.

