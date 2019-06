Retten i Odense skal den 17. juni afgøre, hvorvidt mesterbokseren Yvonne Bæk Rasmussen har chikaneret en tidligere skolechef.

I et opslag på Facebook skrev hun blandt andet, at skolechef Dorte Dabelsteen var skyld i, at flere voksne og ældre var døde før tid.

Ordene skrev hun tilbage i december i sidste år, da det kom frem, at skolechefen gik på efterløn og i den forbindelse modtog en million kroner fra Kerteminde Kommune i ekstra løn og pension.

Den tredobbelte nordiske mester i boksning har selv kæmpet flere år med kommunen om behandling af sin søn, der lider af muskelsygdommen Pompes.

Hun mente derfor, at pengene kunne være blevet brugt bedre, skriver Fyens Stifttidende.

'Denne ubehagelige kvinde har forvoldt skade på børn, unge og handicappede, ældre og sygdomsramte for meget mere end én million kroner. Hun er skyld i, at flere voksne og ældre ikke har fået den rette træning, således at deres liv er endt før nødvendigt,' skrev Yvonne Bæk Rasmussen blandt andet i sit opslag.

Ifølge Fyens Stifttidende var hendes opslag et blandt flere, som stillede sig kritisk over for det beløb, som skolechefen modtog. At Yvonne Bæk Rasmussen overhovedet blandede sig i debatten, forklarer hun ved den frustration og det pres, som hun har været under.

»Det var udelukkende et opslag, jeg skrev, fordi jeg følelsesmæssigt har været så hårdt presset af systemet. Fordi vores system er så hårdt, at det giver en masse frustrationer.«

Opslaget valgte hun da også at fjerne igen, men Kerteminde Kommune havde allerede anmeldt hende til politiet på vegne af deres ansatte.

Efterfølgende valgte Fyns Politi at rejse en sigtelse mod Yvonne Bæk Rasmussen for overtrædelse af straffelovens paragraf 119a, der skal beskytte offentligt ansatte mod forfølgelse, chikane, trusler eller krænkelse.

Nu skal Retten i Odense afgøre, hvorvidt bokseren har overtrådt loven med sit opslag.

Det var dog ikke et enigt byråd, som dengang stod bag politianmeldelsen, da flere mente, at sagen kunne være løst anderledes.