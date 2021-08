Reaktionerne er begyndt at tikke ind på, at Dansk Folkepartis næstformand Morten Messerschmidt er blevet idømt seks måneders betinget fængsel.

En af de første kommer fra den tidligere Venstre-minister Søren Pind.

På Twitter skriver han:

'1) det er en alvorlig straf for en aktiv politiker at få 6 måneders fængsel. 2) DF skal prise sig lykkeligt for, at de øvrige forhold er forældede. I modsat fald var det blevet endnu værre. Indtil videre er skyldsspørgsmålet afklaret.'

Den politiske kommentator Jarl Cordua har foretaget en minianalyse af dommen på Twitter.

Han skriver:

'ANALYSE: En hård, men klar dom, som man må forvente, at Messerschmidt anker. Der bliver ikke paladsrevolution i DF foreløbig så længe denne dom står. Det er et kæmpe nederlag til Messerschmidt, men Thulesen Dahl kan bruge tiden på at kigge efter andre rivaler.'

Også den politiske kommentator Hans Engell er ude med en kort dom.

»Et halvt år er en særdeles hård dom. Hvis det er det, der bliver stående, så vil Messerschmidt ikke kunne fortsætte som medlem af Folketinget,« siger han.

Dansk Folkepartis næstformand var tiltalt for svig og dokumentfalsk i en sag om brug af EU-midler fra den europæiske politiske alliance Meld og fonden Feld.

Som formand for Meld søgte og modtog Morten Messerschmidt knap 100.000 kroner til afholdelse af en EU-konference på Color Hotel Skagen 4. og 5. august 2015.

I samme periode lå Dansk Folkepartis sommergruppemøde. Og i indbydelsen til den står der ikke meget om EU-debat ledet af Morten Messerschmidt.

Der blev leveret en kontrakt til EU som dokumentation for en udgift til hotellet på cirka 100.000 kroner, hvor Dansk Folkepartis daværende administrationschef, Jeanie Nørhave, underskrev for hotellet.

Morten Messerschmidt har valgt at anke dommen.