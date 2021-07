»Han overlever ikke, tænker jeg bare. Jeg er kun 30 sekunder derfra, og hjertet sidder helt oppe i halsen på mig. Det kunne lige så godt have været os.«

Merete Jacobsen er kun lige med sin bil nået over jernbaneoverskæringen, da hun i bakspejlet ser, hvordan et tog brager ind i personbilen lige bag hende.

Det er onsdag lidt over klokken 4, ulykken sker på Søndergade i Hirtshals, hvor en 35-årig fører af en grå personbil bliver ramt af et tog. Hurtigt bliver han fragtet til hospitalets traumeafdeling med en politimotorcykel som eskorte foran ambulancen.

Kort før ulykken drejer 64-årige Merete Jacobsen om hjørnet hen mod jernbaneoverskæringen. Foran hende er et par biler, og den grå personbil er lige bag hende. I bilen er også Meretes syvårige barnebarn, Tilde.

Føreren af den grå personbil er uden for livsfare. Foto. Presse-fotos.dk

De har været i Frederikshavn og er på vej hjem til Merete. Merete mærker umiddelbart ingen fare på færde. Hun frygter blot, de kommer til at holde i kø ved jernbaneoverskæringen, for det gør man så ofte på det tidspunkt.

Men der var ingen kø ved jernbaneoverskæringen. Faktisk var hverken bommen nede eller blinkende lys, så Merete Jacobsen følger uden tøven med bilerne foran hende over skinnerne. Efter Merete følger den grå personbil.

»Så kigger jeg i bakspejlet, hvor toget kommer kørende, og så rammer det lige ind i den grå bil og skubber den hen ad skinnerne. Jeg tænker bare, 'det kan ikke lade sig gøre', for der var hverken bomme eller rødt lys eller noget som helt,« siger Merete Jacobsen og fortsætter:

»Intet fortalte os, at der var et tog på vej. Det var så urealistisk. Jeg synes, det er noget forbandet svineri, at vi ikke blev advaret,« siger Merete Jacobsen, der betrygger sig ved, at bilisten er uden for livsfare.

Det kan politiet ligeledes bekræfte, men de kan dog ikke fortælle yderligere om førerens tilstand. De har også bekræftet, at der var signalproblemer ved jernbaneoverskæringen forud for ulykken.

Hvor hurtigt toget kørte, lagde Merete slet ikke mærke til. Foto: Presse-fotos.dk

»Der har været problemer med signalet i løbet af dagen, har vidner fortalt, og det har en tekniker tilsyneladende arbejdet med,« siger vagtchef Bent Højgaard.

Politiet kan dog ikke sige, om det er årsagen til ulykken. Det er Merete Jacobsen dog slet ikke i tvivl om, for bilisterne kørte jo netop over jernbaneoverskæringen, fordi de ikke blev advaret om, at toget kom.

Merete Jacobsens forklaring bliver bakket op af naboen til overskæringen. For 43-årige Mia Eriksen, hvis have er lige ved skinnerne, fortæller, at bommene, lys og alarmklokke ikke virkede hele tirsdagen.

»Normalt hører jeg, når toget kommer. For når bommene går ned, så er der en klokke, der bimler. Men det gjorde den slet ikke i går. Jeg lagde dog mærke til, at toget tudede tidligere på dagen, når det kørte forbi, som det ellers ikke plejer at gøre,« siger Mia Eriksen

Ved overskæringer, hvor der ikke er bomme, eller hvor mekanikken er i stykker, er det procedure, at toget skal tude i hornet, når det kommer kørende. Præcis ligesom Mia Eriksen har hørt flere gange i løbet af tirsdagen.

Men hun mener ikke, hun hørte det lige før ulykken. Så da hun pludselig hører et kæmpe brag tæt på haven, ved hun med det samme, hvad der er sket.

»Da toget rammer bilen, og jeg hører braget, slår det mig, at jeg slet ikke har hørt bommene og klokkerne hele dagen. Så jeg havde med det samme en idé om, hvad der var sket. Der var slet ingen advarsel,« siger Mia Eriksen.

Ifølge Mia Eriksen må noget være gået helt galt. For hun er sikker på, at Banedanmark har været bekendt med signalproblemerne forud for ulykken. Merete Jacobsen er af samme opfattelse.

De har nemlig begge observeret en tekniker fra Mariendal rende rundt på jernbaneoverskæringen, hvilket Nordjyllands Politi længere oppe i artiklen også fortæller.

Ifølge TV 2 Nord har Nordjyske Jernbaner, som ejer strækningen, også udtalt, at alt peger på, at bilisten har kørt, som man skal.

»Intet tyder på, at bilisten har gjort noget galt,« siger Peter Hvilshøj, direktør i Nordjyske Jernbaner.

Banedanmark har ikke ønsket at stille op til interview omkring ulykken og de manglende alarmsignaler ved overskæringen. De har heller ikke villet svare på B.T.s spørgsmål skriftligt. Vi vil ellers gerne have spurgt ind til, hvem der har ansvaret for sikkerheden på overskæringer, hvad normal procedure er, når alarmteknikken ikke virker, og forholdt Banedanmark kritikken fra Merete Jacobsen.

I en mail skriver Banedanmark dog til B.T.

»Havarikommissionen undersøger i øjeblikket ulykken på Hirtshalsbanen. Vi er dybt berørte af situationen, og vores tanker går til den tilskadekomne, til lokoføreren og vidner til den tragiske hændelse. Vi arbejder sammen med Havarikommissionen, politiet og Nordjyske Jernbaner. Ifølge jernbaneloven er Banedanmark underlagt tavshedspligt, mens Havarikommissionens arbejde står på, og vi kan derfor ikke kommentere yderligere. Banedanmark afventer nu Havarikommissionens undersøgelse.«