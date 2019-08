Det tog livet af den kendte rapper Mac Miller og musik-legenderne Tom Petty og Prince.

Og nu har det farlige og stærkt vanedannende stof fentanyl så småt fundet indpas blandt dele af den unge danske befolkning og i misbrugsmiljøet.

Det skriver DR, som sætter fokus på narkotiske stoffer med serien 'Narkoland'.

Fentanyl er oprindeligt et lægemiddel, som bruges mod stærke smerter. Det findes ofte som plaster, hvorefter kroppen optager det over nogle dage.

I misbrugsmiljøet klipper man plastrene i stykker og ryger det. Det giver en meget kraftfuld effekt, men man risikerer også at dø, fordi stoffet lammer lungerne. Stoffet kan dog også injiceres med en kanyle.

For et par år siden i Fredericia oplevede man, at fentanylplastrene var i omløb i misbrugsmiljøet, men ifølge læge og psykiater Henrik Rindom ser man det også andre steder end Fredericia i dag.

»Siden det blev opdaget i Fredericia, at man kunne bruge plastrene på den måde, har det spredt sig til hele landet. Det virker så godt for mange, at brugen simpelthen har været stigende. Nu ser vi det også i for eksempel Odense og København,« siger han.

Henrik Rindom, der også er tilknyttet Stofrådgivningen, lægger dog vægt på, at fentanyl endnu ikke har ramt den brede befolkning, men foreløbigt og heldigvis stadig er et nichestof.

Fentanyl er ekstremt farligt. Udover at det er mindst 50 gange så vanedannende som heroin, så kan man på ganske kort tid dø.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er der eksempler på, at en fentanylbrugers vejrtrækning er lammet blot få minutter efter indtag.

Derudover skriver DR, at der i december blevet stjålet 46 kasser med fentanyl fra et laboratorium ved Aarhus Universitet.

Hvis du bliver tilbudt det potentielt livsfarlige stof af en ikke-lægefaglig person, skal du kontakte politiet på 1-1-4.