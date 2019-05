Det så voldsomt ud, da en personbil onsdag morgen kørte direkte ind i en modkørende lastbil på Djursland.

Ulykken skete omkring klokken otte på Aarhusvej i landsbyen Trustrup, hvor en Mercedes pludselig kom over i den side af vejen.

Heldigvis slap de implicerede med skrækken og mindre skader.

»Det er ikke så galt, som det i først omgang så ud. To personer er lettere tilskadekomne,« siger vagtchef ved Østjyllands Politi, Peter Halstrøm, til B.T.

Det er endnu uvist, hvad årsagen til ulykken er, og det er heller ikke oplyst, i hvilke køretøjer de to kvæstede sad.

Lastbilen holder stadig på stedet, og ifølge politiet vil det tage nogle timer at få den flyttet.

Bilisterne kan dog sagtens komme forbi ulykkesstedet.

»Vi har optaget rapport, og nu skal vi have fastslået, hvad årsagen til ulykken er. Det kommer til at ske enten ved at tale med parterne eller ved hjælp af vidneafhøringer,« siger vagtchefen.