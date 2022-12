Lyt til artiklen

En Mercedes er braget ind i et parcelhus i Vallensbæk.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi til B.T.

Ingen er kommet til skade ved ulykken

»Heldigvis var beboerne ikke hjemme,« oplyser vagtchef Thomas Christensen.

Både politi, beredskab og redningsfolk var til stede. Foto: presse-fotos.dk Vis mere Både politi, beredskab og redningsfolk var til stede. Foto: presse-fotos.dk

Politiet fik anmeldelsen torsdag klokken 13.06.

Det er rutine, at både brandvæsen, ambulance og politi ankommer til stedet ved ulykker af den kaliber, fortæller vagtchefen.

Han oplyser, at der ikke er noget, der tyder på, at føreren af bilen var påvirket, og det vides heller ikke, om føreren kørte for stærkt.

»Det vigtigste er, at ingen kom til skade,« siger vagtchef Thomas Christensen.