Den 50-årige mand, som gennem det seneste halvandet år på den mest bizarre vis har terroriseret en hel landsby, og som i dag sidder på anklagebænken ved Retten i Holstebro, er erklæret sindssyg.

Og det er sandsynligt, at han også har været sindssyg, da han begik den række af lovovertrædelser, han er tiltalt for.

Det konkluderer en overlæge ved Aalborg Universitetshospital i sin mentalundersøgelse af manden.

I sagen er han tiltalt for kast og slag med jernstænger mod naboerne, vold og trusler om vold, bevidst påkørsel af en kvinde på cykel samt overtrædelse af et polititilhold.

Da anklageren mandag eftermiddag læste mentalerklæringens konklusion op i retslokalet, sad den 50-årige tiltalte fra landsbyen Bonnet stille og fattet ved siden af sin forsvarer.

Det fremgik af anklagerens gennemgang af mandens personlige forhold, at han tidligere er blevet behandlet for en psykiatrisk lidelse.

»Vi må konstatere, at tiltalte er erklæret sindssyg. Erklæringen er lavet så sent som den 22. januar i år, så den er faktisk så ny, som den kan være,« sagde han. Og videre:

»Tiltalte har en kronisk psykotisk lidelse med blandt andet vrangforestillinger. Og når en tiltalt er erklæret sindssyg, er han ikke egnet til almindelig straf. Så skal han hjælpes,« lød det fra anklageren, som går efter at få den 50-årige mand dømt til behandling på en psykiatrisk afdeling.

Da den tiltalte tidligere i dag blev afhørt, forklarede han, at når han to gange har overfaldet en af sine genboer og den ene gang slog ham en halv snes gange med en jernstang, skyldes det, at han følte, genboen chikanerede ham.

»Jeg slog ham vel små 10 gange. Det var bare med et stykke vandrør. Et halvt tomme tykt stykke vandrør. Han fik bare en kontrolleret røvfuld,« sagde han.

Den 50-årige førtidspensionist har erkendt sig skyldig eller delvis skyldig i tre af de ni forhold. De øvrige nægter han sig skyldig i. Inden domsmandsretten ved 13.30-tiden trak sig tilbage for at votere, fik den tiltalte det sidste ord:

»Det har bare været chikane mod mig i fem år,« sagde han.