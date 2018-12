For langt de fleste danskere er nytår en fest, der skydes ind med bobler og raketter. Men for tusindvis af ejere af huse med stråtag er nytår alt andet end en fest.

Mange ejere af hjem med stråtag bruger store dele af dagene op til 31. december og ikke mindst selve nytårsaften på at bekymre sig for, om hjemmet overlever.

En af dem, der kender problematikken alt for godt, er Torben Lindegaard Jensen, der er formand for foreningen Straatag. Han fortæller, at for mange ejere af stråtækte huse skaber nytår frygt.

»Man er nervøs - specielt i timerne op til midnat. Man frygter det. Men desværre er der mange, som ikke gør noget ved det,« siger Torben Lindegaard Jensen.

»Der går lettere ild i et stråtækt hus end i andre typer af huse. Og hvis der først er ild i taget, så går det stærkt. Et stråtækt hus kan brænde ned på en halv time, så det er klogt at være forberedt - også gerne flere dage i forvejen,« siger Torben Lindegaard Jensen.

Han opfordrer folk med stråtækte huse til at blive hjemme nytårsaften, have en brandslukker og en haveslange parat, have den præcise adresse klar ved telefonen, så myndighederne kan alarmeres hurtigt og i forvejen at gå i dialog med naboer om faren i blandingen af fyrværkeri og stråtage.

»Det nytter ikke noget først at kontakte naboer med fyrværkeri selve nytårsaften, for der kan let opstå konfrontationer, når folk har fået noget at drikke,« siger formanden.

Han fortæller, at foreningen har omkring 1.000 medlemmer, og der i alt er omkring 40.000 stråtækte huse i Danmark.

Mængden og fordelingen af stråtækte huse i Danmark. Lifa a/s. Foto: Lifa a/s Vis mere Mængden og fordelingen af stråtækte huse i Danmark. Lifa a/s. Foto: Lifa a/s

Risiko for at miste hus og hjem i en fyrværkeri-relateret brand nytårsaften er helt reel.

Og derfor er der også klare regler på området. Således må der ikke affyres raketter fra mindre end 200 meter fra en bygning med stråtag.

Ved affyring af andet fyrværkeri skal der være en afstand på minimum 100 meter.

Hos Foreningen Straatag, der er en landsdækkende forening for bevaring af bygninger med stråtag, er der en hel underside på hjemmesiden foreningen-straatag.dk dedikeret til netop fyrværkeri. Her kan man læse flere gode råd til at sikre sit stråtækte hjem nytårsaften.