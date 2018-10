Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fastslår, at jordaner ikke uretmæssigt blev udvist af Danmark i 2014.

Strasbourg. Det var ikke imod menneskerettighederne, at jordaneren Ahmad Assem Hassan Ali i 2014 blev udvist af Danmark efter at være blevet dømt i en større narkosag i 2009.

Det fastslår Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol tirsdag.

Ifølge Ahmad Assem Hassan Ali er udvisningen i strid med Menneskerettighedskonventionens artikel 8. Den fastslår blandt andet, at enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv.

Han har seks børn i Danmark med dansk statsborgerskab med to forskellige kvinder, som han har været gift med. Han mener, at udvisningen, som har adskilt ham fra børn og ekskoner, strider imod menneskerettighederne.

Men det afviser Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol altså helt.

- Retten var ikke overbevist om, at klagerens seks børns bedste interesser er blevet så negativt påvirket af hans udvisning, at det bør opveje for øvrige kriterier, der skal tages hensyn til, såsom forebyggelse af kriminalitet, står der i dommen.

Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg peger videre på det forhold, at der i processerne, der ledte til udvisningen, blev fundet, at jordaneren kun talte en lille smule dansk.

Derudover havde han aldrig haft et job i Danmark, mens både forældre og søskende var blevet boende i Jordan.

I 2014 blev Ahmad Assem Hassan Ali udvist af Danmark efter at være blevet dømt i en større narkosag i 2009.

Sammen med fire andre blev han i 2009 i Retten i Aarhus dømt for at indsmugle kokain fra Holland til Aarhus. Han fik en dom på fem års fængsel og udvisning af landet.

I 2014 opretholdt Vestre Landsret dommen, hvorefter Ahmad Assem Hassan Ali blev udvist af Danmark.

Han kom til Danmark som 20-årig i 1997. Han fik sin første dom i 2006 for overfald, trusler og narkorelaterede lovovertrædelser.

