Tre fodboldfans sad frihedsberøvet i over de seks timer, som normalt er hovedreglen for sådanne hændelser.

Luxembourg. Det var helt i overensstemmelse med menneskerettighederne, at tre danske fodboldfans i 2009 blev frihedsberøvet, mens Danmark spillede landskamp i fodbold mod Sverige i København.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har mandag afvist en klage fra de tre, som blev anholdt præventivt i over syv timer.

Et centralt spørgsmål i sagen var, om politiet kunne begrunde en anholdelse - uden en sigtelse for lovovertrædelser - på over de seks timer, som er hovedreglen for præventive anholdelser.

Menneskerettighedsdomstolen mener, at disse lange frihedsberøvelser var begrundet. Det samme er Retten i Aarhus og Vestre Landsret tidligere nået frem til.

