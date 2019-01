Antitorturformand og Amnesty kritiserer hjemsendelse af Said Mansour. Danmark løber stor risiko, lyder det.

Hjemsendelsen af den terrordømte Said Mansour strider imod FN's konvention mod tortur.

Det vurderer læge og menneskerettighedsforkæmper Inge Genefke, der var medstifter af Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre - i dag Dignity - og nu er leder af Anti-Tortur Støttefonden.

- Udvisning til Marokko indebærer en stor risiko for tortur. Danmark overtræder dermed FN-konventionens forbud mod udvisning til et land, hvor der er risiko for tortur.

- Danmark påtager sig et alvorligt medansvar for tortur, siger Inge Genefke i en skriftlig kommentar.

Mansour blev kort før midnat fredag aften af danske politifolk overdraget til myndighederne i det nordafrikanske land.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) har sagt, at "der er fuldstændig styr på tingene i forhold til Said Mansour".

Men diplomatiske garantier er ikke det papir værd, de er skrevet på, lyder det fra Inge Genefke.

- Det er grotesk, at udvisningen sker, kun få dage efter at Danmark er blevet medlem af FNs Menneskerettighedsråd og i den forbindelse netop fremhævede sin rolle som foregangsland i arbejdet mod tortur, siger hun.

Også Amnesty International Danmark vurderer, at Said Mansour risikerer tortur i de marokkanske myndigheders varetægt.

- Diplomatiske forsikringer om, at der ikke vil blive anvendt tortur, er sjældent meget værd.

- De danske myndigheder har taget en stor risiko i denne sag, siger Trine Christensen, generalsekretær i Amnesty International Danmark, i en kommentar.

Mansour har selv givet udtryk for, at han frygter for konsekvenserne ved at blive sendt hjem til Marokko.

- Efter hans egen opfattelse risikerer han tortur og i værste ende at miste livet, siger Eigil Strand, der har fungeret som advokat for Mansour.

Han fik først besked fra politiet fredag aften, da flyet med Mansour om bord var i luften.

Mansour blev i 2015 af Østre Landsret idømt fire års fængsel for at opfordre til terror. Hans danske statsborgerskab blev annulleret, og han blev udvist for bestandigt. Dommen blev året efter stadfæstet i Højesteret.

/ritzau/