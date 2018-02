Herover kan du se en optagelse fra gerningsstedet. Video: Byrd/Steven Knap

Den massive menneskejagt, der blev indledt for at finde den formodede gerningsmand bag et økseoverfald på et ungt par ved en tankstation i Birkerød, sluttede mandag aften på en stripklub i København.

Den formodede gerningsmand - der både mistænkes for at have stået bag et voldsomt drabsforsøg mod et ungt par og et bankrøveri i Ringsted - blev anholdt kort før klokken 22.00 på stripklubben Club 34 i Istedgade i København, efter en større politistyrke var blevet sendt til stedet.

Til BT fortæller politiinspektør Lau Thygesen fra Nordsjællands Politi, at det lykkedes at finde frem til den formodede gerningsmand takket være almindelige borgeres tip.

»Vi gik ud med hans identitet og et billede af ham for at få ham udpeget. Og det lykkedes. Vi har fået rigtig mange henvendelser, og dem takker vi for. Specielt for henvendelserne omkring, at han kunne findes i Istedgade i nærheden af et hotel og baren (Club 34, red.) dernede, gjorde, at vi lokaliserede ham og fik mulighed for at anholde ham,« siger han.

Den mistænkte mand blev mandag aften efter anholdelsen ført ud fra stripklubben af et større antal bevæbnede betjente, mens han var iklædt en såkaldt dna-dragt, der skal sikre særlige beviser.

Ifølge politiet forløb anholdelsen 'problemfrit'.

»Det lykkedes at få ham anholdt stille og roligt, uden at han opdagede, at vi var efter ham. Så det gik fredeligt,« fortæller Lau Thygesen.

Foto: Mathias Øgendahl Foto: Mathias Øgendahl

Den anholdte mand er mistænkt for at have overfaldet et ungt par lørdag aften med en økse uden for en Circle K-tankstation i Birkerød. Parret blev ramt i hovedet og på overkroppen, men er begge uden for livsfare.

Derudover menes han også at stå bag et bankrøveri mod Danske Bank på Torvet i Ringsted mandag, hvor gerningsmanden truede sig til kontanter med en kniv.

Lige nu er et af de store mysterier i sagen, hvilket motiv der kan have ligget til grund for det tilsyneladende helt umotiverede økseoverfald.

»Vi har ikke nogen indikationer på motivet,« forklarer Lau Thygesen og fortsætter:

»Det er rigtig mange ting, der virker underlige i denne sammenhæng, og motivet er jo i sig selv et mysterium, som vi arbejder på at afdække. Generelt er det jo en grov sag, og det virker som en desperat mand, når han efterfølgende også begår et røveri for at skaffe sig nogle penge. Om det var en handling for flugt, det kan vi ikke svare på for nuværende, men det indgår i vores overvejelser.«

Foto: Mathias Øgendahl Foto: Mathias Øgendahl

Til BT har faderen til den formodede gerningsmand tidligere fortalt, at hans søn ti dage forinden, han blev efterlyst, var blevet løsladt fra fængslet efter at have afsonet en dom på tre år for blandt andet røveri.

Ifølge faderen havde hans søn selv meldt sig til politiet, fordi han ville have et nyt liv. I fængslet opholdt den formodede gerningsmand sig angiveligt længere tid i isolation, hvor han i tre og en halv måned ikke måtte få besøg af familien. Efter han blev løsladt, kunne hans far knapt nok genkende sin søn.

»Han var fuldstændig anderledes og bange, da han kom ud. Han var ikke som i gamle dage. Jeg forstår ikke, hvad de har gjort mod ham,« fortalte faderen søndag til BT.

Hans søn havde angiveligt opsøgt politiet for at få hjælp efter sin løsladelse, men uden held. Det har ifølge hans far frustreret den formodende gerningsmand:

»De burde hjælpe ham til at komme ud i samfundet. Han meldte sig selv til politiet og sagde, at han har dummet sig og ville have et nyt liv.«

Politiinspektør Lau Thygesen forklarer, at politiet den kommende tid vil arbejde på at få stykket hele den mistænkte mands færden sammen.

»Både før, under og frem til, at vi anholder ham. Det bliver den traditionelle efterforskning, hvor vi prøver at vende alle de sten, vi kan, og så ser, hvad vi kan få frem om hans personlighed, færden og gerning,« siger han.

Den anholdte mand fremstilles i grundlovsforhør i Retten i Lyngby klokken 13.00. Han er sigtet for drabsforsøg og bankrøveri.