Politiet jagter i øjeblikket to gerningsmænd efter et skyderi i en frisørsalon på Islevbrovej i Rødovre.

Det oplyser politiinspektør ved Københavns Vestegns Politi Mogens Lauridsen til B.T.

»Vi har en massiv efterforskning i gang, hvor vi leder efter de to mænd. De var iført mørkt, sort tøj, da de trængte ind i frisørsalonen, og det er derfor begrænset, hvad vi kan sige om dem,« fortæller han.

Derfor opfordrer han også vidner til at henvende sig, hvis nogen har bemærket noget i relation til episoden.

De to mænd stak efterfølgende af fra stedet. Politiet ved endnu ikke, om flere gerningsmænd kan være indblandet og der derfor kan være nogen, der har hjulpet dem med at flygte, eller om de har haft en flugtbil i nærheden.

Skyderiet fandt sted fredag klokken 11.27. Her blev tre personer ramt af skud, hvoraf den ene er afgået ved døden. Hans identitet er ikke fastlagt endnu, og de pårørende er dermed ikke underrettet.

Den anden person var en 28-årig mand, der tidligere var i kritisk tilstand. Men siden er han blevet behandlet for sine skader, og tilstanden er nu stabil.

Derudover blev en 15-årig dreng også ramt af skud i hånden, da han blev klippet hos frisøren. Han er færdigbehandlet, og hans forældre er informeret. Han går på en nærliggende skole, og Rødovre Kommune har iværksat hjælpeforanstaltninger til elever og forældre.

Politiet arbejder lige nu på at finde ud af, hvad årsagen er til skudepisoden.

»Vi kan på nuværende tidspunkt ikke udelukke, at det kan hænge sammen med skudepisoden på Nørrebro i går. Vi har indenfor kort tid oplevet fem voldelige episoder i det københavnske bandemiljø,« slår han fast.

For at sikre trygheden i området, oplyser Københavns Vestegns Politi, at de indfører visitationszone i dele af Rødovre og Herlev fra i dag klokken 18.00 til og med fredag den 17. december klokken 18.00.

»Vi vil gerne signalere til borgerne, at vi tager det her meget alvorligt. Derfor sætter vi massivt ind,« slår Mogens Lauridsen fast.

Også Københavns Politi vælger at indføre visitationszoner.

En i Tingbjerg/Husum og en, der omfatter dele af Nørrebro og Nordvest.

Det sker efter et skyderi 2. december på Nørrebrogade, hvor en 27-årig mand med tilknytning til det københavnske rocker- og bandemiljø blev ramt og afgik ved døden. To personer er i dag blevet varetægtsfængslet og sigtet for drabet.

Det er politiets vurdering, at episoden er endnu et eksempel på en række voldelige hændelser i det københavnske rocker- og bandemiljø, og at de involverede grupperinger holder til på dele af Nørrebro, i Tingbjerg og Husum.

»Vi vil ikke acceptere den utryghed, som bandernes gerninger fører med sig, og som led i indsatsen opretter vi nu to visitationszoner, som giver os mulighed for at kontrollere, at personer ikke færdes med våben i områderne,« siger politidirektør Anne Tønnes i en pressemeddelelse.