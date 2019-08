Politiet mangler overvågningsmateriale, der kan have afgørende betydning i efterforskning af drabet på teenageren Emilie Meng.

Det fortæller familiens bistandsadavokat Maibritt Storm-Thygesen i dokumentarudsendelsen 'Hvor er politiet’, der sendes på TV2 torsdag.

Videooptagelserne fra McDonalds kunne ifølge advokaten have været et vigtigt spor, fordi Emilie Meng og hendes veninder befandt sig på McDonalds i Slagelse, inden de tog toget til Korsør. Derfor undrer det bistandsadvokaten, at optagelserne aldrig blev indhentet af politiet.

»Det er jo børnelærdom, at når en person forsvinder, så er sporene stærkest i starten, og det ved jeg, at familien også tænkte,« siger Mai-Britt Storm Thygesen ifølge TV2.dk.

I niende afsnit af B.T.s podcast 'Nogen ved noget: Emilie Meng-mysteriet' fortæller samme bistandsadvokat, at politiet også mangler overvågning fra det ene af overvågningskameraerne fra Korsør Station. Hvilket af overvågningskameraerne, det drejer sig om, har hun ikke kunnet få oplyst.

Hun fortæller også, at familien har kritiseret Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi for at have været for langsomme med at indsamle information om de andre passagerer i toget mellem Slagelse og Korsør.

Overvågning og passagerlister kan være afgørende for efterforskningen, fordi de kan indeholde information om gerningsmanden, der mere end tre år efter drabet, stadig går fri.

Videoovervågningen fra McDonalds opbevares maksimalt 30 dage, og det findes derfor ikke længere.

Emilie Meng blev sidst set i live ved Korsør Station klokken lidt i fire om natten 10. juli. Veninderne tog en taxa hjem, men Emilie valgte i stedet at gå til sit hjem i den anden ende af Korsør.

Politiet gik først ud med en teori om, at hun var stukket af hjemmefra på grund af kærestesorg, men hendes familie og venner var overbevist om, at der var sket hende noget alvorligt.

168 dage senere blevEmilie Meng fundet død i en sø ved Regnemarks Bakke, 65 kilometer derfra.

Du kan høre alle afsnit af B.T.s podcast om sagen her.