Mellissa Husseins små øjne så sin mor blive tæsket af faren, og hendes eneste bror blev skudt i en bandekonflikt.

I sin ungdom hang hun ud med veninder, der i dag er i prostitution, i misbrug eller bag tremmer.

Selv er Mellissa Hussein godt klar over, at risikoen for, at hun endte samme sted, var stor.

»Jeg har altid vidst, at jeg ikke ville det liv. Derfor har jeg gjort alt for at gå en anden vej,« fortæller 31-årige Mellissa Hussein.

Mellissa Husseins bror blev dræbt i 2018. Hun har siden skrevet en bog for at give sin bror en stemme – det samme vil hun gøre for de kriminelle kvinder i dag.

Hun husker især en periode i sine teenageår, hvor hun med egne øjne så unge piger, der allerede var dybt involverede i et barskt miljø.

»Jeg blev veninder med en, der var i en pigebande. De brændte andre pigers kønshår af, tæskede dem og klippede deres hår. De eksisterer stadigvæk i dag, men vi hører bare aldrig om dem.«

Selvom Mellissa Hussein aldrig blev aktiv i det kriminelle miljø, ser hun stadigvæk de udsatte kvinder på kanten af loven som sine søstre i dag.

»Det kunne lige så godt have været mig. De fleste af os har en hård barndom til fælles – det er bare forskelligt, hvilken vej vi gik.«

I en ny podcast, 'Søstre', vil Mellissa Hussein derfor give dem, der tog den anden vej, en stemme.

»Jeg var et barn, da jeg gik rundt med de her piger. Jeg spurgte dem aldrig, hvorfor de var endt der. Det kan jeg nu,« siger Mellissa Hussein.

I podcasten taler Mellissa Hussein med kvinder, der på den ene eller anden måde er berørte af et kriminelt miljø.

For eksempel vil man i de to første afsnit møde 17-årige Iben, der fortæller om sine besøg på adskillige institutioner. Om en trang til det euforiserende, om hendes medlemskab af en af de såkaldte 'pigebander', der satte hende bag tremmer som bare 13-årig – og ikke mindst om hendes vej ud af det hele.

Mellisa Hussein valgte en anden vej end sine veninder. I dag arbejder hun med børn med autisme, som kontaktperson for besværede unge, er foredragsholder – og nu aktuel med sin nye podcast.

»Jeg håber, at færre kvinder vil føle sig alene med podcasten. Eller at nogen af dem, der sidder fast, vil høre andres historier og se en vej ud af det,« fortæller Mellissa Hussein.

I dag arbejder Mellissa Hussein selv med udsatte unge. Hun taler ikke længere med sin far. Hun savner sin bror, selvom han har viklet familien ind i et kriminelt miljø – og så har hun tilgivet sin mor, som hun forstår mere og mere for hver dag, der går.

»Jeg har det rigtig godt i dag. Jeg er mor til to drenge, som er min største prioritet i livet. Jeg ved i hvert fald, hvad jeg ikke skal gøre,« siger Mellissa Hussein.

»Men jeg er ked af, at jeg har mistet så mange gennem mit liv. Det er gode mennesker, der blev født ind i en verden med svære odds, og deres historier fortjener at blive hørt.«

Mellissa Husseins podcast 'Søstre' udkommer i dag på podcasttjenesten Podimo.