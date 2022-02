Umiddelbart efter et knivstikkeri i Brønshøj søndag aften henvendte en 17-årig sig selv til politiet, der valgte at anholde og sigte ham for at stå bag.

Ikke desto mindre nægtede han sig skyldig, da han mandag blev fremstillet i grundlovsforhør på Frederiksberg.

Her kunne anklagemyndigheden fremlægge, hvordan politiet har valgt at sigte ham for særlig grov vold efter episoden, der fandt sted omkring klokken 21 søndag.

På Frederikssundsvej i Brønshøj blev en jævnaldrende dreng her stukket en enkelt gang i maven, og han blev hurtigt herefter kørt på hospitalet. Han var dog aldrig i livsfare.

I kølvandet på anmeldelsen henvendte den nu sigtede sig selv til politiet, der altså besluttede at tage ham med.

Da grundlovsforhøret mandag foregik bag lukkede døre, er detaljerne fra den foreløbige efterforskning for nuværende nogle, som politiet holder for sig selv.

Tidligere er det dog meldt ud, at intet tyder på, at knivstikkeriet skulle være banderelateret.

Dommeren ved byretten besluttede at varetægtsfængsle teenageren i foreløbigt syv dage. På grund af hans unge alder vil det ske i surrogat.