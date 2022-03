Da Københavns Politi onsdag valgte at sende hans fulde navn og billede ud i den brede offentlighed, gik der ikke længe, før den 26-årige mand troppede op på en politistation i den anden ende af landet.

Og torsdag har en dommer ved Dommervagten i Københavns Byret så besluttet, at mistanken om hans involvering i et drabsforsøg på Christiania vejer tungt nok til en varetægtsfængsling.

Manden er mistænkt for søndag morgen i forening med en 34-årig og flere ukendte gerningsmænd at have forsøgt at dræbe en 40-årig mand.

Politiet modtog omkring klokken seks søndag morgen anmeldelsen om knivstikkeri ved Fredens Ark. Lige i hjertet af Christiania.

Betjente fra Københavns Politi var søndag formiddag til stede på Christiania. Foto: Marcus Mørk/Byrd.

En 40-årig mand var fundet i kritisk tilstand og blev straks bragt til behandling på Rigshospitalet. To gange var han blevet stukket i brystet. Men han overlevede.

Senere samme dag blev en 34-årig mand så anholdt og sigtet for at stå bag.

Da han mandag blev fremstillet i grundlovsforhør, nægtede han sig skyldig. Af sigtelsen mod ham fremgik det ikke desto mindre, at han sammen med én kendt og flere ukendte gerningsmænd havde haft til hensigt at dræbe den 40-årige.

I forbindelse med Københavns Politis efterlysning af den navngivne 26-årige, fastslog leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet ved Københavns Politi, Brian Belling, onsdag overfor B.T., at han var identisk med den 'kendte gerningsmand' fra sigtelsen.

»Vi har en formodning om, at han godt ved, at vi prøver at finde ham, men han har endnu ikke meldt sig selv til politiet, og derfor går vi nu ud og efterlyser,« forklarede han.

Og godt en halv time senere dukkede den 26-årige så op i Thisted.

I den forbindelse forklarede en vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi til Nordjyske, at den anholdte da ville blive kørt til København, hvor politikollegaerne i hovedstaden ville overtage ham.

Planen er nu, at han bliver i området i hvert fald de kommende 21 dage, mens han sidder varetægtsfængslet.

Under grundlovsforhøret, som foregik for lukkede døre, nægtede han sig skyldig og nægtede i øvrigt at udtale sig.