Politiet efterlyste lørdag formiddag en ældre kvinde, der var forsvundet fra sin bopæl.

»Vi frygter, at hun måske er faldet og kan have brug for hjælp,« sagde vagthavende ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

77-årige Else Margrethe Petersen forsvandt lørdag midnat.

Hun blev sidst set hjemme på bopælen Skolebakken 11 i Munke-Bjergby, da hun gik i seng samtidig med sin mand. Hun var muligvis kun iført nattøj eller rød kort jakke. Lørdag eftermiddag kl. 13.30 kunne politiet dog fortælle, at en beboer i området havde fundet kvinden.

Kvinden er 'i god behold' og 'har det efter omstændighederne godt', oplyser Sydsjællands Politi.

»Hun er lidt kold, men hun er ved at blive tilset af en læge nu,« siger den vagthavende.

Politiet søgte med hundre, droner, helikopter og fly for at finde kvinden.

Det var ægtemanden, der underrettede politiet. Da han vågnede ved fem-halv seks tiden lørdag morgen, var hustruen væk, og da slog han alarm.