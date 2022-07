Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

OPDATERING: Togene kører nu igen.

TIDLIGERE VERSION: Der kører i øjeblikket ingen S-tog mellem stationerne Ny Ellebjerg og Danshøj.

Det skyldes, at der er melding om en personpåkørsel ved Ny Ellebjerg St.

Det oplyser DSB på sin hjemmeside.

Til B.T. oplyser Københavns Politi, at man forventer at kunne åbne for sporene igen inden for kort tid.