Københavns Politi er fredag morgen rykket ud til en melding om et knivstikkeri i Sydhavnen.

Et større område ved Bådehavnsgade er i den forbindelse blevet afspærret.

Det oplyser Københavns Politi til B.T.

Den forurettede i sagen – en 33-årig mand – er kørt til behandling.

Hans nærmere tilstand kendes i øjeblikket ikke.

»Vi er nu i gang med at efterforske sagen nærmere,« lyder det fra en pressemedarbejder hos Københavns Politi.

Politiet fik anmeldelsen om sagen fredag morgen klokken 07.44, og man er endnu ved at danne sig et overblik over sagens nærmere omstændigheder.

Af den grund kan politiet ikke oplyse nærmere om, hvad der er sket.

Der er i øjeblikket ingen anholdte i sagen.

B.T. følger sagen.