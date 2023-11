Politiet melder nu ud om den massive politiaktion der mandag fandt sted i Ballerup på Sjælland.

Mandag kunne B.T. beskrive, hvordan poltiet var igang med en politiaktion i Grantofteparken i Ballerup.

Over for B.T. bekræftede vagtchef Mads Dam at man havde gjort brug af et såkaldt 'indtrængningshold' til at anholde en person i området.

Nu meddeler Københavns Vestegns Politi til B.T., at det massive politiopbud skyldtes, at aktionen skyldtes en 'trusselsag'.

Brugen af indtrængningsholdet skyldtes, at man havde mistanke om at manden havde adgang til skydevåben, oplyser politiet.

Derfor var man af sikkerhedsårsager 'relativt massivt' på stedet, lyder det fra Københavns Vestegns Politi.

Mistanken om at der var skydevåben viste sig at holde stik, oplyser politiet. Men de våben, der var på adressen var lovlige, og personen blev anholdt uden dramatik.

Da der ikke var grundlag for fremstilling i grundlovsforhør, er den anholdte mand blevet løsladt.

