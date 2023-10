Fundet af en død mand på en adresse i Aarhus-bydelen Åbyhøj førte søndag til anholdelse af tre personer. To mænd og en kvinde.

Alle er de blevet sigtet for drab.

Det oplyser Østjyllands Politi mandag formiddag til Ritzau efter hidtil at have beskrevet dødsfaldet som 'mistænkeligt'.

Den ene af de tre personer, en 30-årig mand, sidder lige nu fængslet i sagen, mens de to andre søndag aften blev løsladt efter et retsmøde ved Retten i Aarhus.

Her blev det besluttet at opretholde fængslingen af den 30-årige i tre døgn, før han igen skal fremstilles i grundlovsforhør. De to andre – en 26-årig kvinde og en 46-årig mand – er trods løsladelse fortsat sigtede i sagen.

Når anholdelsen bliver opretholdt i tre døgn, får politiet mulighed for at indsamle yderligere materiale, der kan underbygge sigtelsen.

Hvis en dommer opretholder anholdelsen i stedet for at varetægtsfængsle den sigtede, skyldes det typisk, at der efter dommerens opfattelse ikke er tilstrækkeligt grundlag for en fængsling på baggrund af de oplysninger, som den mødende anklager har fremlagt under grundlovsforhøret.

Efter tre døgn skal der afholdes et nyt grundlovsforhør, og her skal en dommer igen tage stilling til, om mistanken mod den sigtede er stærk nok til, at det kan godtgøre en varetægtsfængsling.

Det er foreløbigt uvist, hvad der ligger til grund for politiets mistanke mod de tre personer, som blev anholdt søndag morgen.

Den afdøde blev fundet på en adresse Peter Fabers Vej i Åbyhøj. Dødsårsagen er endnu ukendt.

