En brand i en mejetærsker kan ende med at skabe problemer i morgentrafikken.

Det har nemlig vist sig at være meget svært at få fjernet den store særtransport fra vejen, hvor den lige nu holder og spærrer i det ene spor.

Det fortæller vagtchef Asger Bechstrøm fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Det vides endnu ikke helt præcist, hvordan branden i første omgang opstod i mejetærskeren, da den kom kørende ad Ringstedvej mellem Vetterslev og Høm i nordgående retning.

»Der går desværre ild i bremserne på den, og så er der opstået brand i den. Det har smeltet sig fast til asfalten derude, og det gør, at en normal kranbil ikke lige kan vippe sådan en sag af vejen,« forklarer Asger Bechstrøm.

»Så vi er løbet lidt tør for muligheder.«

Dog fortæller vagtchefen, at nogen 'har fået en idé', som man nu undersøger.

»Det er noget med at få skilt denne her mejetærsker lidt ad og få fjernet noget vægt fra den,« forklarer Asger Bechstrøm:

»Så forhåbentligt kan vi få den fjernet inden for de næste par timer.«

Men fordi der formentlig går noget tid, før den store særtransport kan blive fjernet fra vejen, kan den ende med at skabe trafikale udfordringer i morgentrafikken på den normalt ret befærdede rute.

»Vi kunne godt forestille os, at det kan give noget knas derude, fordi det nordlige spor i spærret,« fortæller vagtchefen.

Det sydlige spor er fortsat farbart.

»Så man kan godt snige sig udenom, men når der er mange biler, kan jeg godt forstille mig, at det kan give nogle sløjfer derude,« siger Asger Bechstrøm og kommer med en opfordring:

»Så hvis man har mulighed for at køre hjemmefra i lidt god tid og tage en anden rute, vil det nok være at foretrække, til vi får den mejetærsker væk.«

Selve branden i mejetærskeren er hen over natten blevet slukket.